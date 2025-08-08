Uno Santa Fe | Santa Fe | alianzas

Cierre de alianzas en Santa Fe: seis frentes y cuatro partidos competirán por las bancas nacionales

Con el vencimiento del plazo para la presentación de frentes y partidos, se comienza a delinear el escenario electoral en la provincia de Santa Fe de cara a las elecciones de diputados nacionales del 26 de octubre. El 17 de agosto será el turno del cierre de listas.

8 de agosto 2025 · 11:09hs
Cierre de alianzas en Santa Fe: seis frentes y cuatro partidos competirán por las bancas nacionales

José Busiemi/UNO Santa Fe

Este jueves a la medianoche venció el plazo para la inscripción de alianzas y partidos en la provincia de Santa Fe. Según el registro oficial, seis frentes y cuatro partidos competirán en los comicios para renovar las bancas santafesinas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los frentes presentados son:

  • Frente Amplio por la Soberanía: Mov. Libres del Sur, Liga de los Pueblos Libres, Participación Ética y Solidaridad, Partido del Trabajo y del Pueblo.

  • Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad: Partido de Trabajadores por el Socialismo, Partido del Obrero, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda.

  • Provincias Unidas: Unión Cívica Radical, Pro–Propuesta Republicana, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano, Partido Tercera Posición.

  • Defendamos Santa Fe: Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Política Abierta por la Integridad Social (PAIS).

  • Fuerza Patria: Partido Justicialista, Frente Renovador, Santafesino Cien por Ciento, Ciudad Futura, Partido Solidario, Principios y Valores, Partido Frente Grande, Partido Progreso Social, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Patria Grande, Partido Federal.

  • Avanza Libertad: Unión del Centro Democrático, UNIR, Unión Celeste y Blanco.

Partidos que competirán de manera independiente: La Libertad Avanza, Movimiento Independiente Renovador, Nuevas Ideas y Movimiento al Socialismo.

Aunque el cierre de alianzas marca un primer paso clave en el cronograma electoral, la definición final llegará el 17 de agosto, cuando se inscriban las listas de precandidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre.

alianzas partidos Santa Fe
Noticias relacionadas
como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el dia de san cayetano en santa fe

Como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el día de San Cayetano en Santa Fe

el proximo domingo y por 12 horas no habra servicio de agua potable en santa fe por trabajos en la planta de assa

El próximo domingo y por 12 horas no habrá servicio de agua potable en Santa Fe por trabajos en la planta de Assa

veronica colombo juro como convencional reformadora en lugar de alejandra locomotora oliveras

Verónica Colombo juró como convencional reformadora en lugar de Alejandra "Locomotora" Oliveras

Megaoperativo de limpieza. El municipio comenzará con la segunda etapa en la Circunvalación Oeste.

Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

Lo último

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Último Momento
Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

El mimo que le dejó Unión en redes a uno de sus canteranos

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

Así se jugará la fecha 26 del Torneo de la Primera Nacional

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo del narcotraficante Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

La interminable racha negativa que Unión intentará romper en La Paternal

La interminable racha negativa que Unión intentará romper en La Paternal

Ovación
Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: Cede Boca o no se vende

Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Pipo Desvaux, sin filtro: No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios

Pipo Desvaux, sin filtro: "No es Dómina, hay muchos chicos con contratos irrisorios"

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

Academia Cabrera y Floresta lograron festejar en los anticipos liguistas

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

El Nuevo Car Show Santafesino se presentará en San Jorge

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música