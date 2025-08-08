Cierre de alianzas en Santa Fe: seis frentes y cuatro partidos competirán por las bancas nacionales

Con el vencimiento del plazo para la presentación de frentes y partidos, se comienza a delinear el escenario electoral en la provincia de Santa Fe de cara a las elecciones de diputados nacionales del 26 de octubre. El 17 de agosto será el turno del cierre de listas.

Este jueves a la medianoche venció el plazo para la inscripción de alianzas y partidos en la provincia de Santa Fe. Según el registro oficial, seis frentes y cuatro partidos competirán en los comicios para renovar las bancas santafesinas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Fuerza Patria : Partido Justicialista, Frente Renovador, Santafesino Cien por Ciento, Ciudad Futura, Partido Solidario, Principios y Valores, Partido Frente Grande, Partido Progreso Social, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Partido Patria Grande, Partido Federal.

Defendamos Santa Fe : Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Política Abierta por la Integridad Social (PAIS).

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad : Partido de Trabajadores por el Socialismo, Partido del Obrero, Izquierda por una Opción Socialista, Nueva Izquierda.

Frente Amplio por la Soberanía : Mov. Libres del Sur, Liga de los Pueblos Libres, Participación Ética y Solidaridad, Partido del Trabajo y del Pueblo.

Partidos que competirán de manera independiente: La Libertad Avanza, Movimiento Independiente Renovador, Nuevas Ideas y Movimiento al Socialismo.

Aunque el cierre de alianzas marca un primer paso clave en el cronograma electoral, la definición final llegará el 17 de agosto, cuando se inscriban las listas de precandidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre.