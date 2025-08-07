Verónica Colombo juró como convencional reformadora en lugar de Alejandra "Locomotora" Oliveras

Este jueves se llevó a cabo una nueva sesión de la Convención Reformadora. Colombo ocupa la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de Alejandra Oliveras.

Durante una nueva sesión de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe en la Legislatura, tomó juramento como convencional Verónica Colombo , quien ocupa la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de Alejandra Oliveras .

Con la asunción de Colombo, la quinta mujer de la lista del Frente de la Esperanza, la Convención queda completa con los 69 miembros.

Colombo integrará las comisiones de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales y la de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.

Previo al juramento, se dispuso un cuarto intermedio, con los convencionales en sus bancas, para que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos analice el pliego de la convencional electa Verónica Colombo y emita el dictamen respectivo, lo cual se llevó a cabo.

legislatura convencion jura colombo

Presidentes honorarios

La Convención Reformadora aprobó la iniciativa de contar con presidencias honorarias en cada una de las convocatorias. El primer reconocido fue Roberto Sinigaglia, propuesto por el bloque Más para Santa Fe, quien fuera convencional constituyente por el Partido Laborista en el año 1962 y luego detenido-desaparecido el 11 de mayo de 1976.

Además quedaron definidos los nombres propuestos por cada bloque (que se irán definiendo a medida que sucedan las sesiones): Carlos Silvestre Begnis, Frente de la Esperanza; Danilo Kilibarda, Activemos; Brigadier Estanislao Lopez, Unidos; Papa Francisco, Somos Vida. Miguel Lifschitz será el presidente honorario en la última sesión. Resta definir el nombre propuesto por el bloque Libertad Avanza.

“Brindar la mejor Constitución a los santafesinos”

Para finalizar la sesión, el presidente de la Convención, Felipe Michling, reconoció “la labor de las y los convencionales en cada una de las cinco comisiones, para brindar la mejor Constitución a los santafesinos; y el diálogo permanente que nos permitió alcanzar consensos para el funcionamiento de la Convención”.