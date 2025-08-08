Mirá qué dijo Desvaux del trato a los juveniles de Unión

Héctor Desvaux también dejó su opinión sobre la situación que vive Unión con Dómina y varios canteranos. "Cuando un pibe se va hay que hacerse responsable", tiró

Con muchos años de fútbol encima y conociendo un vestuario, Héctor Desvaux no omitió hablar de la situación que vive Unión con Jerónimo Dómina y varios canteranos.

En diálogo con radio Gol (FM 96.7) reconoció que "le está pasando lo que veníamos diciendo, no es el caso de dómina, hay muchos chicos con primeros contratos irrisorios, eso genera un malestar que Unión lo termina pagando. Cuando un pibe se va hay que hacerse responsable".

Para después expresar que "hay que entender el fútbol desde otro lugar, saber planificar y n o especular, eso te lleva a cometer un montón de errrores, tuvimos ejemplos de dirigentes que no tomaron buenas decisiones, se necesita otro tipo de cabeza".

La base de Encuentro Unionista

Desvaux también confirmó que varios apellidos importantes del espacio continuarán en este tiempo fortaleciendo vínculos para los próximos años.

"Son la base de la construcción (Trento, Hoffmann, Winkelman), hay seriedad, se sumaron, me genera orgullo, atrás se están sumando cuatro/cinco empresarios más, es increíble el nivel de apoyo y adhesión que tenemos, que probablemente no ven en el oficialismo", subrayó.

El acercamiento con el oficialismo

Un integrante de Encuentro Unionista aceptó la invitación a Brasil una vez finalizado los comicios, algo que aclaró también el excandidato a presidente de la entidad rojiblanca.

"El viaje de Castiglione a Brasil, no hubiese tomado ese camino soy un tipo muy leal a la gente que me apoyó, lo iba a ser con los más de 3000 votos, Bernardo se quiso subir y era su problema, consideró que iba a ver a Unión, lo sigue a todos lados", destacó.

Y luego, remató: "Después marcó Luis (Spahn) lo que es, estando con él hizo feas críticas, faltando a la verdad, si hubiera estado el mal momento, el tiempo no da la razón por esta gestión. Todas las semanas nos juntamos, todo el tiempo pensando en lo que viene, me había preparado para estar todo el tiempo por y para Unión, me organicé y trabajando para sumar. El próximo martes tenemos una reunión donde trataremos de construir grupos de trabajo, le queremos dar bola al estatuto, queremos intervenir con eso, el club crecerá con un nuevo estatuto y no que sea una estructura mentirosa para que uno se quede en el poder. Hay abogados que estarán atrás de eso, es un grupo que piensa en lo mejor para Unión".

Barajar y dar de nuevo para los próximos comicios

Pipo Desvaux también aclaró que "siempre voy a la cancha, buscaron instalar que no iba, soy un tipo que me moví sin buscar el cholulaje, tal vez no me vean en la techada, caminar por los pasillos, tengo la platea en el mismo lugar de siempre. Desde lo futbolístico estamos con el corazón en la mano, el mercado no me pareció el correcto para una situación delicada, no estoy adentro para saber el manejo".

Y en la parte final, dejó su opinión del presente del equipo profesional: "La mano de Leo (Madelón) se notó, con el mismo equipo se cambió la cara, y desde el encuentro con Central el equipo tomó confianza, ojalá sigamos por este camino, un mal torneo nos puede llevar a situaciones complicadas, se vienen partidos bisagra al ser visitante, ojalá empecemos a despegar y nosotros los hinchas no sufrir tanto".