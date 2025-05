El referente de la cumbia santafesina, Carlitos Román, entre la enfermedad y el abandono: "Me robaron hasta la prótesis"

“Me desmanteló”

En declaraciones a Sol Play, el conductor relató que su exmujer, junto al hijo de ella, lo agredió físicamente y lo manipuló para que filmara un consentimiento mediante el cual cedía su camioneta, único bien de valor que posee. “Me pegaron, me golpearon, me ultrajaron, me robaron mi camioneta. Me indujeron a que le filme el consentimiento para que el hijo de ella se quedara con mi camioneta y me robaron la prótesis”, afirmó.

Román fue contundente: “Yo tengo las dos piernas amputadas y me llevó la prótesis, y me robó los documentos. Me desmanteló. Me robó todo”.

Según su testimonio, la situación fue descubierta por su familia: “Cuando pedí ayuda y vino mi familia —mi cuñada, mi hijo, mi hija— entraron a buscar cosas y me di cuenta que me había robado todo”. Y anunció: “Hoy la voy a denunciar penalmente”.

Vive de la solidaridad

Además, el conductor denunció que su exmujer “le vació la cuenta bancaria”. “Me robó el dinero que yo tenía para comer. Se llevó todo. Hoy vivo de la generosidad de la gente que colabora conmigo”, lamentó.

En un mensaje desesperado, pidió ayuda a la justicia: “Le pido al fiscal que acelere la causa porque me van a vender el único capital que tengo que es mi camioneta. Necesito recuperar mi camioneta y las prótesis”.

Cómo ayudar a Carlitos

Román compartió también una vía de colaboración económica. “A todos mis amigos les doy un lugar donde me pueden depositar para ayudarme porque yo tengo que pagar y se me fue la plata”, dijo, y brindó sus datos de PayPal para quienes deseen aportar.