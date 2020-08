Impacto de la pandemia: quieren medir el estrés del personal de enfermería

El Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe medirá el nivel de estrés de los trabajadores del sector. Para ello, en las próximas semanas llevará a cabo una encuesta basada en el inventario de Burnout de Maslach. Se trata de un cuestionario específico para medir los índices máximos de dicha patología, también conocida como "sindrome de estar quemado".

En diálogo con UNO en la Radio, el presidente del Colegio Carlos Luis Azoge, señaló que el objetivo es saber cuál es el porcentaje de los enfermeros que padecen el síndrome. "Se trata de un estrés extremo, caracterizado por un agotamiento físico, mental y emocional en los equipos de salud", añadió.

Comentó que la encuesta se realizará sobre los 12 departamentos que integran la circunscripción primera. "Incluye desde el departamento San Martín hacia el norte y abarca a todos los colegas del ámbito público y privado; y se va a realizar a a través de un formato digital", subrayó.

Está previsto que las evaluaciones y definiciones que arroje el estudio estén listas en octubre y que luego serían elevadas "no solamente a las autoridades de salud, sino también a la comunidad en general".

En cuanto a los objetivo del estudio, precisó: "Lo que nosotros estamos buscando con este trabajo científico es tener una herramienta más para trabajar en la reglamentación del artículo 25 de nuestra ley que establece que la enfermería es una tarea de alto riesgo".

Con relación al trabajo que desarrollan los profesionales en el marco de la pandemia, Azoge destacó: "Cuando inicia la pandemia, el Colegio armó un dispositivo de contención psicológica y se registró un alto nivel de incertidumbre y ansiedad en los colegas. Esto nos llevó a nosotros a iniciar la investigación, más aun teniendo en cuenta que el 60 por ciento de los enfermeros tenemos doble jornadas laborales, trabajamos entre 12, 14 y 16 horas por día. Lo cual nos convierte en soldados que vamos a la pelea con una carga emocional previa relacionada al desgaste que nos produce esta doble jornada".

"Nos interesa como Colegio saber qué repercusión va a tener esta pandemia" apuntó el titular del Colegio, e insistió: "Es una herramienta que va a servir para fundamentar ese objetivo que no solamente le pedimos al entonces gobernador Lifschitz, que no tuvimos ningún resultado, para que se reglamente el artículo 25 que habla de que la enfermería es una tarea de alto riesgo. Porque le va a permitir ( a los enfermeros) contar con una licencia profiláctica que no la tiene, con una jornada laboral diferencial, tener un régimen jubilatorio diferencial. Hoy tenemos soldados que están en la trinchera con 35 años de servicio".