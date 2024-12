Jueves fresco y agradable después de la lluvia en la ciudad de Santa Fe

El arranque de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada fresca, algo húmeda pero con buen tiempo y con 19.6º de temperatura a las 7 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 33°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que el ingreso de aire relativamente frío en altura, sumado al continuo ingreso de aire cálido en superficie mantiene las condiciones con relativa estabilidad. No obstante ello, la tendencia es a desmejorar lenta gradual hacia finales de semana, donde debería ingresar un nuevo sistema frío en forma predominantemente de sudestada. A priori recién se esperan para el fin de semana, nuevamente alguna probabilidad lluvias débiles. Respecto de las temperaturas, si bien se observa un leve descenso de las mínimas, el comportamiento general es en gradual ascenso hasta el sábado, donde se debería presentar el descenso de los registros térmicos. P