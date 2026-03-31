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Segun el Ipec, la pobreza cayó a 30,6% en el Gran Santa Fe y retrocedió más de 12 puntos en un año

El informe del organismo provincial indica que el indicador se redujo respecto del 43,4% registrado en el segundo semestre de 2024. La indigencia también mostró una baja y alcanzó al 9,3% de la población del aglomerado.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

31 de marzo 2026 · 18:24hs
Segun el Ipec

José Busiemi

Segun el Ipec, la pobreza cayó a 30,6% en el Gran Santa Fe y retrocedió más de 12 puntos en un año

La pobreza en el Gran Santa Fe alcanzó al 30,6% de las personas durante el segundo semestre de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El indicador muestra una baja significativa respecto del mismo período de 2024, cuando el índice había trepado al 43,4% de la población.

En términos de hogares, la pobreza se ubicó en 22,8%, mientras que la indigencia alcanzó al 9,3% de las personas y al 6,8% de los hogares en el aglomerado.

Los datos muestran una tendencia descendente a lo largo de 2025. Durante el primer semestre del año, la pobreza había alcanzado al 35,8% de las personas y al 26,5% de los hogares, lo que implica que en la segunda mitad del año el indicador volvió a retroceder.

Si se toma la comparación interanual, la reducción es de 12,8 puntos porcentuales en la población, pasando del 43,4% en el segundo semestre de 2024 al 30,6% en el mismo período de 2025.

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La comparación con otros aglomerados

El comportamiento del indicador en el Gran Santa Fe se da en un contexto en el que otros centros urbanos también registraron una baja en los niveles de pobreza.

Por ejemplo, en el Gran Rosario, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza se ubicó en el 22,3% de la población en el segundo semestre de 2025, lo que representa una caída de 10,1 puntos respecto del mismo período de 2024.

De acuerdo con esas cifras, más de 135 mil personas salieron de la pobreza en el aglomerado rosarino en un año, mientras que la indigencia descendió del 8,5% al 3,9%, lo que implicó que más de 61 mil personas dejaran esa situación extrema.

A nivel nacional, la tendencia también fue descendente: la tasa de pobreza pasó del 38,1% al 28,2% entre fines de 2024 y 2025, mientras que la indigencia bajó del 8,2% al 6,3%.

Debates sobre la medición

Sin embargo, especialistas advierten que los datos deben analizarse con cautela. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) señalaron que es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición.

El organismo explicó que en contextos de alta volatilidad económica, la medición de la pobreza por ingresos puede volverse menos precisa, y que si bien la reducción es real, su magnitud podría estar sobrerrepresentada.

Entre los factores que influyen aparece una mayor captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), producto de cambios en el cuestionario y de un mejor registro en un contexto de menor inflación.

También incide la utilización de canastas básicas elaboradas con estructuras de consumo de 2004-2005, que no fueron actualizadas con información más reciente, lo que podría limitar la capacidad de reflejar con precisión la situación actual de los hogares.

A esto se suma que algunos analistas sostienen que los datos del segundo semestre de 2025 podrían reflejar una situación previa al deterioro de los ingresos registrado hacia el último tramo del año, marcado por caída del empleo, pérdida del salario real y menor nivel de actividad.

En ese contexto, aunque las estadísticas muestran una reducción de la pobreza en el Gran Santa Fe, los especialistas advierten que la evolución de los ingresos y del mercado laboral será clave para determinar si esa mejora puede sostenerse en el tiempo.

Ipec pobreza Santa Fe
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