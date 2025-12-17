Miércoles con sol pleno y suba de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.5º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y si bien se mantiene el predominio de un sistema estable pos frontal, el cual presenta aporte principalmente de aire relativamente frío en todos los niveles de la troposfera, se observa que el mismo comienza a perder fuerza lenta y gradualmente dando lugar al ingreso de aire más cálido y con ello comenzando un proceso gradual de inestabilización junto con el ascenso paulatino de los registros térmico s. Esta situación debería generar algunos eventos de lluvias de diversas intensidades entre la jornada del sábado y posiblemente comienzos de semana .

Jueves con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

En tanto se espera un viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 21º y máxima 37º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales. Condiciones inestables con posibles lluvias de diversas intensidades durante la jornada. Temperaturas en gradual descenso durante el día: mínima 21º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, cambiando a moderados del sector sur y luego rotando al este/sureste.

