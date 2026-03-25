Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 25 de marzo

Tu regente, Marte, te da un empujón extra de valentía. Es un miércoles de "ahora o nunca" para un tema que venías postergando por dudas.

Amor: Si hay algo que decir, hacelo hoy. La honestidad brutal será mejor recibida que el silencio.

Dinero: Evitá las inversiones de riesgo por un impulso momentáneo. Analizá los números fríamente.

Salud: Cuidá la zona de la cabeza; las tensiones laborales podrían derivar en migrañas.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Sentís que el ritmo del mundo va más rápido que el tuyo, y está bien. No te fuerces a correr; tu fortaleza hoy es la perseverancia.

Amor: Un gesto de ternura vale más que mil palabras. Refugiate en la intimidad del hogar.

Dinero: Momento de ahorro. Si podés evitar un gasto superfluo, hacelo; lo agradecerás a fin de mes.

Salud: Conectá con la tierra. Caminar descalzo o cuidar tus plantas te devolverá el eje.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu vida social está en llamas. Recibirás muchas invitaciones o propuestas para colaborar en proyectos grupales.

Amor: La amistad y el amor se mezclan. Alguien de tu círculo cercano podría mostrar un interés diferente.

Dinero: El networking es tu mejor herramienta hoy. Una charla informal puede derivar en un negocio.

Salud: No descuides los pulmones; evitá ambientes muy cargados o fríos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El éxito profesional está a la vuelta de la esquina, pero requiere que salgas de tu zona de confort y te expongas un poco más.

Amor: Alguien en tu entorno laboral te admira en silencio. Abrí los ojos a las señales.

Dinero: Posibles noticias sobre un pago demorado o una resolución burocrática a tu favor.

Salud: El yoga o los estiramientos suaves te ayudarán a soltar la carga que llevás en los hombros.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Día de expansión mental. Podrías sentir curiosidad por un tema filosófico, religioso o un idioma nuevo que te abra puertas.

Amor: Si estás en pareja, planear un viaje a futuro renovará la ilusión del vínculo.

Dinero: Tu visión a largo plazo es acertada. No te detengas en el obstáculo de hoy; mirá el objetivo final.

Salud: Te sentís con mucha vitalidad. Aprovechala para hacer esa actividad física que te gusta.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es un miércoles de limpieza emocional. Deshacerte de lo que ya no sirve (objetos o pensamientos) te dará una ligereza necesaria.

Amor: La pasión se intensifica. Es un buen momento para profundizar en los deseos compartidos.

Dinero: Revisá suscripciones o gastos fijos que ya no usás. Esos "pequeños goteos" suman a fin de mes.

Salud: Tu sistema digestivo está sensible; optá por comidas livianas y naturales.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las sociedades y parejas son el foco. Alguien te pedirá una definición o un compromiso más claro en una situación pendiente.

Amor: El diálogo es la única salida. No cedas solo por mantener la paz; expresá tu verdad.

Dinero: Un acuerdo firmado hoy tiene buenas perspectivas de durabilidad. Leé bien los detalles.

Salud: Cuidá tu hidratación; tu piel y riñones te lo agradecerán.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día de "manos a la obra". Tendrás la energía necesaria para tachar todos los pendientes de tu lista de tareas.

Amor: La colaboración en lo cotidiano une más que las grandes promesas. Ayudá a tu pareja con sus cargas.

Dinero: Tu eficiencia no pasa desapercibida para tus superiores. Seguí en esa línea.

Salud: Excelente día para iniciar una dieta depurativa o un chequeo médico de rutina.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La suerte te sonríe en los juegos de azar o en situaciones donde interviene el factor sorpresa. Confía en tu corazonada.

Amor: Te sentís con ganas de conquistar. Tu alegría es contagiosa y atrae miradas.

Dinero: Un proyecto creativo podría empezar a dar sus primeros frutos económicos.

Salud: Cuidado con los excesos en la actividad física; no te sobreexijas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El foco se traslada al ámbito privado. Resolver un tema de convivencia o de infraestructura en tu casa te dará tranquilidad mental.

Amor: Una charla con un familiar te dará una perspectiva nueva sobre un problema sentimental.

Dinero: Invertir en tu hogar o en bienes raíces es una opción que empieza a tomar fuerza.

Salud: Necesitás silencio. Unas horas de soledad te ayudarán a ordenar tus pensamientos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu capacidad de síntesis es asombrosa hoy. Podrás explicar temas complejos de forma sencilla, lo que te dará ventaja en reuniones.__IP__

Amor: Los viajes cortos o las salidas espontáneas favorecen los encuentros inesperados.

Dinero: Noticias positivas a través de un correo electrónico o mensaje de texto. Estate atento.

Salud: Evitá las malas posturas al sentarte frente a la computadora.

Pisces (19 de febrero – 20 de marzo)

Es tiempo de cosechar. Lo que sembraste en semanas anteriores empieza a materializarse en forma de recursos o seguridad.