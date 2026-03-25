Miércoles fresco, jueves estable y un fin de semana con más calor e inestabilidad en Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y fresca, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.4° y se espera que la máxima alcance los 27°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la persistencia del sistema de alta presión posfrontal, el cual comienza a perder fuerza gradualmente, permitiendo que el mismo tienda a inestabilizarse levemente por el ingreso de aire algo más cálidos a la región. Esta situación debería permitir que las temperaturas suavemente presenten una tendencia en ascenso y hacia finales de la semana nuevamente se tenga la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas .

Jueves con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 14º y máxima 28º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos.

En tanto para el viernes se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a algo inestable con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde y la noche. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 20º y poco cambio de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último, para el comienzo de fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 34º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

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