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Miércoles fresco, jueves estable y un fin de semana con más calor e inestabilidad en Santa Fe

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

25 de marzo 2026 · 07:40hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y fresca, con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 15.4° y se espera que la máxima alcance los 27°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la persistencia del sistema de alta presión posfrontal, el cual comienza a perder fuerza gradualmente, permitiendo que el mismo tienda a inestabilizarse levemente por el ingreso de aire algo más cálidos a la región. Esta situación debería permitir que las temperaturas suavemente presenten una tendencia en ascenso y hacia finales de la semana nuevamente se tenga la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas.

Jueves con cielo despejado o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 14º y máxima 28º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos.

En tanto para el viernes se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a algo inestable con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde y la noche. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 20º y poco cambio de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último, para el comienzo de fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 34º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

miércoles Santa Fe inestabilidad
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