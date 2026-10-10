Corte de agua en Santo Tomé: avanzan las reparaciones y esperan restablecer el servicio durante la tarde

Aguas Santafesinas confirmó que durante la tarde comenzará la recuperación progresiva del servicio en Santo Tomé. La reparación se realiza a más de cuatro metros de profundidad y estuvo demorada por las lluvias y las condiciones del terreno.

Assa informó que se terminará con la reparación en la tarde de este sábado

Aguas Santafesinas (ASSA) avanza con la etapa final de la reparación de una cañería que provocó la interrupción del suministro de agua potable en Santo Tomé . Según informó la empresa, se estima que durante la tarde comenzará a recuperarse progresivamente el servicio , aunque la normalización será gradual.

Fernando Lombardi, gerente de la Región Centro de Aguas Santafesinas , explicó que los equipos se encuentran trabajando en la reparación de la derivación del acueducto que alimenta a la ciudad.

"Nos encontramos en plena fase final de la reparación de la derivación del troncal que alimenta a la ciudad", señaló Lombardi.

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Acueducto de Desvío Arijón



Se está completando la reparación de la cañería averiada a más de 4 metros de profundidad.



Durante la tarde se recuperará la provisión del suministro los centros de distribución involucrados.



La recuperación del servicio será gradual. pic.twitter.com/rm9Mm8GexL — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) October 10, 2026

El funcionario explicó que las condiciones climáticas y del suelo a la profundidad de trabajo extendieron los tiempos previstos inicialmente. La expectativa es que hacia el final de la tarde pueda comenzar el proceso de llenado y presurización del sistema para avanzar luego hacia la recuperación del suministro.

Cómo es la reparación del acueducto que abastece a Santo Tomé

La falla se encuentra en una cañería de derivación conectada a una válvula de desagüe del conducto principal, ubicada en un camino cercano al balneario Don Roque, en Sauce Viejo.

Para llegar hasta el punto donde se produjo la avería, los equipos debieron realizar una excavación de aproximadamente cuatro metros de profundidad y descargar previamente el agua de la línea.

Desde ASSA indicaron que la intervención estuvo condicionada por las lluvias, la humedad del terreno y las dificultades para ingresar con maquinaria al sector afectado.

Durante el viernes, estas condiciones limitaron el avance de los trabajos y, por razones de seguridad, las tareas debieron interrumpirse durante la noche. La intervención se retomó este sábado desde las 6, con maquinaria de mayor porte para continuar con la excavación y la reparación.

Cuándo volverá el agua en Santo Tomé

De acuerdo con lo informado oficialmente por Aguas Santafesinas, una vez finalizada la reparación será necesario realizar una prueba hidráulica para verificar que la intervención haya sido efectiva. Luego comenzará un proceso de recuperación progresiva de la presión del acueducto, los centros de distribución y las redes domiciliarias.

Por ese motivo, desde la empresa aclararon que la vuelta del agua será gradual y que el restablecimiento del servicio puede demandar tiempo hasta alcanzar las condiciones normales de presión en los distintos sectores de Santo Tomé.

ASSA señaló que durante la tarde se recuperará progresivamente la provisión hacia los centros de distribución involucrados.

Más de un día sin servicio

La interrupción del suministro se extendió durante más de una jornada y generó complicaciones para los vecinos de Santo Tomé, especialmente en aquellos hogares que agotaron sus reservas de agua.

La falta de suministro afecta actividades esenciales como cocinar, higienizarse y utilizar los sanitarios, por lo que la extensión del corte generó preocupación entre los usuarios.

Dónde pedir asistencia por falta de agua

Ante situaciones de extrema necesidad, la Municipalidad de Santo Tomé informó que habilitó una atención telefónica especial.

Los vecinos que atraviesen una situación prioritaria pueden comunicarse al: 0800 555 6464

La línea está destinada a solicitar asistencia frente a situaciones que requieran atención mientras avanza la normalización del servicio de agua potable.

La recuperación será progresiva

El proceso previsto por ASSA contempla varias etapas: finalizar la reparación, realizar la prueba hidráulica, comenzar a llenar y presurizar el acueducto, recuperar la presión en los centros de distribución y finalmente normalizar el suministro en las redes domiciliarias.

Por eso, aunque los trabajos puedan finalizar durante la jornada, el agua no necesariamente regresará de manera simultánea a todos los hogares de Santo Tomé.