El ataque ocurrió después de las 21.30 del lunes, en la esquina de La Rioja y Belgrano, en Santo Tomé. El chofer escuchó un fuerte impacto y constató que una de las ventanillas laterales había sido astillada por un piedrazo. No hubo personas heridas y la Policía realizó peritajes en la unidad.

Una unidad de la Línea C Negra sufrió un ataque a piedrazos en Santo Tomé

Un colectivo de la Línea C Negra (Continental) fue atacado a piedrazos durante la noche del lunes en la ciudad de Santo Tomé . El episodio ocurrió después de las 21.30, en inmediaciones de la esquina que forman las calles La Rioja y Belgrano , donde una persona arrojó una piedra contra la unidad que se encontraba en pleno recorrido y provocó daños en una de sus ventanillas laterales.

Como consecuencia de la agresión, uno de los vidrios quedó astillado por el impacto. No se registraron pasajeros ni el chofer heridos y los daños fueron únicamente materiales.

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La denuncia del chofer

El conductor del colectivo, Juan Pablo Córdoba, de 47 años, escuchó un fuerte estruendo cuando la piedra impactó contra una de las ventanillas laterales. Ante la situación, avanzó algunas cuadras, detuvo la marcha y se comunicó telefónicamente con la central de emergencias 911 para denunciar lo ocurrido e indicar el lugar donde se había producido el ataque.

Poco después, llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, quienes constataron los daños en uno de los cristales de la unidad.

Posteriormente, el chofer formalizó la denuncia en la Comisaría 12ª de Santo Tomé.

El episodio generó preocupación entre los empresarios del transporte propietarios de la Línea C, quienes fueron consultados durante la mañana de este martes sobre los daños ocasionados en la unidad durante el ataque del lunes por la noche.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre la agresión al colectivo y la intervención policial fue comunicada a las autoridades de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informaron lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó la realización de peritajes criminalísticos sobre la unidad atacada. Las tareas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de relevar los daños y aportar elementos a la investigación del hecho.