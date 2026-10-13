Santo Tomé: el Concejo aprobó el desembarco de Assa y prevén que tome el control del servicio de agua y cloacas en junio de 2027

La ordenanza fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra. Ahora deberá avanzarse con un convenio entre la Provincia, el Municipio y Aguas Santafesinas, que contempla una transición de seis meses y una inversión provincial de $6.000 millones en tres años.

Traspaso de Servicios. El Concejo de Santo Tomé aprobó la ordenanza para el traspaso de agua y cloacas a Aguas Santafesinas.

El Concejo Municipal de Santo Tomé aprobó este martes el proyecto de ordenanza que autoriza al Ejecutivo local a iniciar el proceso de traspaso de los servicios de agua potable y cloacas a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). La iniciativa obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y habilita el inicio de las actuaciones administrativas, técnicas e institucionales necesarias para avanzar con el cambio de prestador.

La aprobación se concretó con el respaldo de los cinco concejales de Unidos y de Giselle Miravete, de La Libertad Avanza. En tanto, Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell, del justicialismo local, rechazaron la propuesta y plantearon objeciones, entre ellas las vinculadas con la deuda existente con la empresa provincial.

La decisión representa un paso institucional para avanzar con la incorporación de Santo Tomé al sistema de prestación de ASSA. Sin embargo, el traspaso no será inmediato: todavía resta elaborar y suscribir un convenio entre el Gobierno de Santa Fe, el Municipio y la empresa, además de definir las condiciones operativas, económicas y administrativas de la transición.

Cómo será el traspaso a ASSA

El esquema previsto contempla una etapa de seis meses de gestión compartida entre el Municipio y la empresa provincial. Una vez cumplido ese período, ASSA asumiría la prestación integral de los servicios, con el objetivo de concretar el traspaso completo en junio de 2027.

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A principios de septiembre, el Gobierno de Santa Fe había anunciado la propuesta para que Aguas Santafesinas se hiciera cargo del agua potable y las cloacas en la ciudad. El plan también incluye un compromiso de inversión provincial de $6.000 millones durante tres años.

Actualmente, ASSA transporta agua hacia Santo Tomé a través del acueducto que conecta con la planta de Desvío Arijón, mientras que el Municipio conserva la responsabilidad sobre la prestación del servicio en la ciudad.

El cambio de esquema apunta a que la empresa provincial asuma progresivamente esa tarea, en un contexto marcado por los reclamos de los vecinos por las interrupciones del suministro y las dificultades registradas durante el último fin de semana.

Qué establece la ordenanza aprobada

Durante el tratamiento en comisiones se incorporó una modificación al artículo tercero del proyecto. El cambio establece que los instrumentos que se firmen en el marco del traspaso deberán contar con la intervención y la aprobación previa del Concejo cuando impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, la disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal afectado al servicio.

De esta manera, el Ejecutivo queda autorizado a iniciar las gestiones para concretar el traspaso, pero determinados acuerdos que puedan comprometer recursos, bienes o trabajadores municipales requerirán el aval del cuerpo legislativo.

La disposición fue uno de los puntos incorporados durante el análisis de la iniciativa y establece un mecanismo de control sobre las decisiones que se adopten en las siguientes etapas.

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Las objeciones de la oposición

Los tres concejales del peronismo votaron en contra del proyecto y defendieron una alternativa que incorporaba otras condiciones para avanzar con el cambio de prestador. Entre los cuestionamientos planteados se encuentran los aspectos económicos del acuerdo y la deuda vinculada con Aguas Santafesinas.

La discusión se produjo después de jornadas en las que numerosos vecinos de Santo Tomé sufrieron interrupciones en el suministro de agua, un escenario que volvió a poner en el centro del debate la continuidad y la calidad del servicio.

Con la ordenanza aprobada, el proceso continuará ahora en el ámbito administrativo e institucional. La definición de las condiciones del convenio tripartito será determinante para establecer cómo se realizará la transición y cómo quedará organizada la prestación del agua potable y las cloacas en Santo Tomé.