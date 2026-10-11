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Tras 48 horas de corte de agua en Santo Tomé, se recalentó el debate en el Concejo por el traspaso del servicio a ASSA

La reparación de la falla en el acueducto Desvío Arijón —que derramó 300.000 litros por hora— se completó el sábado por la tarde y el servicio se normalizó este domingo. La falta de suministro reavivó duras críticas de la oposición municipal por la falta de un plan de contingencia y metió presión al debate por el traspaso a ASSA.

11 de octubre 2026 · 12:59hs
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Más de 48 horas sin agua. Los trabajos de reparación sobre el acueducto Desvío Arijón 

Más de 48 horas sin agua. Los trabajos de reparación sobre el acueducto Desvío Arijón 

Tras 48 horas de parálisis, incertidumbre y creciente malestar vecinal, la ciudad de Santo Tomé y sectores de Sauce Viejo comenzaron a recuperar de manera progresiva el suministro de agua potable. La falla, localizada en una tubería de derivación del Acueducto Desvío Arijón cerca del balneario Don Roque, provocaba un derrame estimado en 300.000 litros de agua por hora a más de cuatro metros de profundidad.

Las complejas tareas de ingeniería llevadas adelante por Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) sufrieron severas demoras debido a las intensas precipitaciones y al colapso del terreno barroco, obligando a suspender los trabajos durante la noche del viernes por razones de seguridad.

Finalmente, los operarios lograron sellar la fisura el sábado alrededor de las 16, iniciando el llenado de cisternas que permitió restablecer la presión domiciliaria de forma completa durante la mañana de este domingo.

LEER MÁS: ASSA aspira a firmar a fin de año el acuerdo con Santo Tomé para asumir en junio el servicio de agua y cloacas

El corte expuso la extrema vulnerabilidad del sistema: cuando falla el acueducto central, la ciudad queda totalmente desamparada si no existen fuentes alternativas activas ni un plan de contingencia barrial bien comunicado.

Asistencia bajo la lupa: el rol del municipio y las críticas de la oposición

A medida que los tanques de reserva domiciliarios se agotaban en los barrios santotomesinos, la falta de agua para consumo, higiene y cocina transformó la falla técnica en una crisis de gestión política local.

Si bien la Municipalidad de Santo Tomé remarcó que la responsabilidad operativa sobre el acueducto recae en la empresa provincial ASSA y habilitó la línea gratuita 0800 555 6464 para emergencias puntuales, la respuesta fue calificada como insuficiente por diversos actores políticos:

Ciudadanía Activa Santo Tomé: reclamó la convocatoria urgente del Comité de Crisis Local, la distribución planificada de agua mediante camiones cisterna en los barrios más vulnerables y la coordinación directa con centros vecinales e instituciones intermedias.

Bloque del Partido Justicialista (PJ): el concejal Rodrigo Alvizo cuestionó severamente la estrategia comunicacional del Ejecutivo local, argumentando que los vecinos no tuvieron información clara sobre los puntos de abastecimiento ni certezas sobre el retorno del servicio.

Propuesta de perforaciones alternativas y coletazo en el debate del traspaso a ASSA

El prolongado corte dejó secuelas políticas directas sobre la agenda legislativa de la ciudad. Ante la dependencia absoluta del Acueducto Desvío Arijón, Alvizo anunció que impulsará un proyecto para reactivar las antiguas perforaciones locales de agua subterránea —bajo controles estrictos de calidad— para utilizarlas como red de respaldo (backup) ante futuras emergencias.

Asimismo, el episodio impactó de lleno en la discusión del Concejo Municipal sobre la incorporación de Santo Tomé al régimen de ASSA, cuyo tratamiento está previsto para la sesión del próximo martes 13 de octubre. Desde la oposición anticiparon que la falta de previsión observada durante este fin de semana refuerza su postura de no votar la autorización de traspaso sin conocer previamente el convenio definitivo, la letra chica de las inversiones y las garantías de prestación para los usuarios.

agua Santo Tomé Concejo Assa oposición
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