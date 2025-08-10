Alarmas encendidas: Unión perdió en La Paternal y quedó al borde del abismo

Unión volvió a perder fuera de Santa Fe, donde no festeja desde octubre del 2024. Cayó 1-0 ante Argentinos y quedó a solo dos puntos del descenso.

La racha negativa de Unión como visitante parece no tener fin. Desde octubre del año pasado que el equipo rojiblanco no gana fuera de su casa, y este domingo sumó una nueva frustración: perdió 1-0 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El resultado no solo le quitó el invicto en el certamen al Unión de Madelón, sino que lo dejó apenas dos puntos por encima de la zona de descenso en la tabla anual.

Un discreto primer tiempo que terminó de la peor manera

El Tate comenzó presionando alto y con la intención de forzar errores en la defensa rival. Leonardo Madelón sorprendió en la formación, apostando por el experimentado Augusto Solari en lugar del paraguayo Fernando Díaz para reemplazar al suspendido Franco Fragapane.

Pese al buen arranque, Argentinos fue ganando terreno y generó la primera chance clara con un tiro libre de Nicolás Oroz que casi conecta Tobías Ramírez.

Unión respondió con una jugada similar: centro preciso de Mateo Del Blanco y cabezazo de Cristian Tarragona apenas alto. El ida y vuelta mantuvo vivo el partido, con aproximaciones de ambos lados, pero a los 43’ llegó el golpe que marcó la tarde: tras un pelotazo largo de Diego Rodríguez y una serie de rebotes, Tomás Lescano apareció para sacar un zurdazo cruzado que venció a Matías Tagliamonte y puso el 1-0 para el Bicho.

Unión cambió la cara pero no le alcanzó

En el complemento, Unión salió decidido a empatar. Encerró a Argentinos en su área y generó varias ocasiones, como un cabezazo de Mauricio Martínez detenido por el arquero y un intento de Agustín Colazo que no encontró destino de red.

Madelón movió el banco con los ingresos de Marcelo Estigarribia, Colazo y Diego Armando Díaz, pero la falta de eficacia volvió a condenar al equipo.

La derrota significó otro golpe en el objetivo de escaparle al descenso. Con esta caída, Unión quedó a dos puntos de Aldosivi y Talleres, que este mismo día debían disputar un desempate para definir quién perdería la categoría. Además, la sequía fuera de Santa Fe ya se extiende por más de nueve meses, un dato que preocupa y mucho en el tramo decisivo del campeonato.

Síntesis de Argentinos y Unión

Argentinos Juniros: 50-Diego Rodríguez; 22-Leandro Lozano, 2-Tobías Ramírez, 4-Erik Godoy y 20-Sebastián Prieto; 24-Federico Fattori; 47-Diego Porcel, 10-Alan Lescano,11-Nicolás Oroz y 29-Emiliano Viveros; 27-Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 26-Juan Pablo Ludueña, 13-Valentín Fascendini y 11-Mateo Del Blanco; 23-Augusto Solari, 16-Mauricio Martínez, 30-Mauro Pittón y 20-Julián Palacios; 18-Lucas Gamba y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gol: PT 43' Alan Lescano (A).

Cambios: ST 15' Agustín Colazo x Gamba (U) y Marcelo Estigarribia x Tarragona (U); 16' Hernán López Muñoz x Viveros (A) e Ismael Sosa x Porcel (A); 27' Emiliano Álvarez x Solari (U); 30' Matías Giménez x Molina (A); 39' Joaquín Gho x Lescano (A) y Juan Cardozo x Oroz (A); y 40' Diego Armando Díaz x Palacios (U) y Nicolás Palavecino x Ludueña (U).

Amonestados: Prieto, Lescano, Godoy (A); M. Pittón, Martínez (U).

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

