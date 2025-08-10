Uno Santa Fe | Unión | Unión

Martínez, duro tras la derrota de Unión: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo"

Mauricio Martínez fue muy crítico tras la derrota de Unión ante Argentinos, y disparó: "Nos preocupa no haber ganado todavía fuera de casa", afirmó.

10 de agosto 2025 · 22:53hs
Tras la dura caída de Unión por 1-0 en La Paternal ante Argentinos Juniors, Mauricio Martínez fue sincero y crítico con el rendimiento del equipo.

“Nos faltó claridad, no me sentí cómodo en el medio, y eso nos costó caro”, reconoció el experimentado volante. A pesar de la derrota, Martínez valoró el esfuerzo y afirmó que “el equipo está bien” y que “hay que seguir trabajando”.

LEER MÁS: Madelón no desespera en Unión: "Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma"

Sobre la racha negativa como visitante, Martínez fue claro: “Nos preocupa no haber ganado todavía fuera de casa, pero tenemos revancha rápido, el viernes en Córdoba, y vamos a ir a buscar los tres puntos”.

La clave de la derrota, según Martínez

El mediocampista también analizó el desarrollo del partido: “Ellos presionaron muy bien, no nos generaron muchas situaciones claras, pero nos faltó ser más precisos en la salida y en las segundas pelotas”.

LEER MÁS: Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Por último, Mauricio señaló que en el segundo tiempo “el equipo mostró otra actitud y tuvimos chances para empatar, pero el resultado está bien”.

Un mensaje directo, sin vueltas, que refleja la autocrítica de un plantel que busca reaccionar rápido y dejar atrás la racha negativa

Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

