Uno Santa Fe | Unión | Unión

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Augusto Solari se mostró en desacuerdo con el resultado final de Unión ante Argentinos, y destacó: "Al equipo se lo ve bien y entusiasmado", contó.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2025 · 23:02hs
Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Prensa Unión

Augusto Solari, uno de los jugadores destacados de Unión, habló tras la derrota por la mínima ante Argentinos Juniors en La Paternal y dejó un análisis profundo sobre el rendimiento del equipo.

La particular visión de Solari

“Generamos mucho más, tuvimos varias claras, alguna que otra poco polémica, pero bueno, hay que seguir trabajando. El equipo se lo ve bien, muy entusiasmado, y hay que seguir por ese camino”, afirmó Solari, que además explicó cómo fue su cambio de posición durante el partido: “Quedé fijo por izquierda, fueron circunstancias del partido, pero la idea era que yo juegue por izquierda y Julián Palacios por derecha, como veníamos haciendo”.

LEER MÁS: El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció que “el segundo tiempo fue mejor para nosotros, hicimos las cosas bien como para llevarnos algo más. El empate hubiese sido lo más lógico porque tuvimos las situaciones más claras”.

El volante también se refirió al trabajo en el mediocampo: “Compartí el medio con Mauricio Martínez y Mauro Pittón, que hicieron un desgaste físico importante. Por momentos nos quedaba un poco ancha la cancha, pero es normal por el estilo de juego que tiene Argentinos. Ellos tenían mucha tenencia, pero no fueron del todo punzantes”.

El problema clave según Solari

Solari admitió las dificultades para conectar con los delanteros: “En el primer tiempo no logramos superar la presión que Argentinos impuso tras pérdida, por eso no podíamos salir rápido y conectar con los delanteros. En el segundo tiempo mejoramos mucho en eso”.

LEER MÁS: Madelón no desespera en Unión: "Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma"

En cuanto a su adaptación a Unión y al cuerpo técnico, aseguró que “la adaptación fue muy fácil y rápida por la calidad humana del grupo y de Leo Madelón con su cuerpo técnico. Eso ayuda mucho a trabajar tranquilos”.

Finalmente, destacó la importancia de corregir rápido para afrontar el próximo partido: “El viernes contra Instituto tenemos revancha, hay que hacer autocrítica, corregir y seguir trabajando para que Unión siga siendo ese equipo que trabaja y que viene haciendo las cosas bien".

Unión Solari Argentinos
Noticias relacionadas
el uno por uno de la derrota de union ante argentinos en el diego armando maradona

El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

alarmas encendidas: union perdio en la paternal y quedo al borde del abismo

Alarmas encendidas: Unión perdió en La Paternal y quedó al borde del abismo

union cambio la cara en el complemento pero no le alcanzo y cayo 1-0 ante argentinos

Unión cambió la cara en el complemento pero no le alcanzó y cayó 1-0 ante Argentinos

union protagonizo una remontada historica ante aldosivi y suena con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Lo último

El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Martínez, de frente: Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio

Martínez, de frente: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio"

Último Momento
El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

El debate por la autonomía municipal se instala en Santa Fe: ¿pueden los concejales redactar la carta orgánica?

Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Martínez, de frente: Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio

Martínez, de frente: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio"

Madelón no desespera en Unión: Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma

Madelón no desespera en Unión: "Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma"

El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

Ovación
Martínez, de frente: Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio

Martínez, de frente: "Nos faltó claridad y no me sentí cómodo en el medio"

Pulga, autocrítico en Colón: Nos da vergüenza la posición en la que estamos

Pulga, autocrítico en Colón: "Nos da vergüenza la posición en la que estamos"

Solari: Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso

Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música