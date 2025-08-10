Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Augusto Solari se mostró en desacuerdo con el resultado final de Unión ante Argentinos, y destacó: "Al equipo se lo ve bien y entusiasmado", contó.

Augusto Solari, uno de los jugadores destacados de Unión , habló tras la derrota por la mínima ante Argentinos Juniors en La Paternal y dejó un análisis profundo sobre el rendimiento del equipo.

“Generamos mucho más, tuvimos varias claras, alguna que otra poco polémica, pero bueno, hay que seguir trabajando. El equipo se lo ve bien, muy entusiasmado, y hay que seguir por ese camino”, afirmó Solari, que además explicó cómo fue su cambio de posición durante el partido: “Quedé fijo por izquierda, fueron circunstancias del partido, pero la idea era que yo juegue por izquierda y Julián Palacios por derecha, como veníamos haciendo”.

Sobre el desarrollo del encuentro, reconoció que “el segundo tiempo fue mejor para nosotros, hicimos las cosas bien como para llevarnos algo más. El empate hubiese sido lo más lógico porque tuvimos las situaciones más claras”.

El volante también se refirió al trabajo en el mediocampo: “Compartí el medio con Mauricio Martínez y Mauro Pittón, que hicieron un desgaste físico importante. Por momentos nos quedaba un poco ancha la cancha, pero es normal por el estilo de juego que tiene Argentinos. Ellos tenían mucha tenencia, pero no fueron del todo punzantes”.

El problema clave según Solari

Solari admitió las dificultades para conectar con los delanteros: “En el primer tiempo no logramos superar la presión que Argentinos impuso tras pérdida, por eso no podíamos salir rápido y conectar con los delanteros. En el segundo tiempo mejoramos mucho en eso”.

En cuanto a su adaptación a Unión y al cuerpo técnico, aseguró que “la adaptación fue muy fácil y rápida por la calidad humana del grupo y de Leo Madelón con su cuerpo técnico. Eso ayuda mucho a trabajar tranquilos”.

Finalmente, destacó la importancia de corregir rápido para afrontar el próximo partido: “El viernes contra Instituto tenemos revancha, hay que hacer autocrítica, corregir y seguir trabajando para que Unión siga siendo ese equipo que trabaja y que viene haciendo las cosas bien".