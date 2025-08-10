Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión dio otro paso firme rumbo al ascenso, tras vencer a Aldosivi (perdía 3-0), por 4-3, en Mar del Plata, por la fecha 13 de la Primera "B".

En un verdadero partidazo, Unión dio un paso clave en su sueño de ascenso al vencer a Aldosivi por 4-3 en el Predio del Tiburón, en el marco de la 13ª fecha del Torneo de la Primera “B” de AFA.

El conjunto tatengue, dirigido por Paulo Pocchia, logró una remontada memorable luego de estar 0-3 abajo en el marcador, consolidándose en lo más alto de la tabla y dejando en claro que la pelea por subir de categoría ya es una realidad palpable.

FINAAAAAAAL Y TRIUNFAZOOOOOOO

#Aldosivi 3 - 4 #Unión

Ionara Vilte, Agustina Marani, Camila Acevedo y Victoria Muñóz pic.twitter.com/m4boN6eJDw — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 10, 2025

El comienzo fue adverso para las santafesinas. Aldosivi golpeó tres veces antes de la media hora y parecía tener el partido controlado. Sin embargo, Unión nunca bajó los brazos y encontró el descuento a los 33 minutos del primer tiempo, gracias a Ionara Vilte. Cuando moría la etapa inicial, Agustina Marani puso el 2-3 que encendió la esperanza.

Unión completó la reacción histórica

En el complemento, la reacción se completó: a los 5 minutos, Camila Acevedo estampó la igualdad, y a los 25, Victoria Muñoz selló el 4-3 definitivo para desatar la locura tatengue en Mar del Plata.

Unión formó con: Naila Zaninetti; Camila Luna, Ionara Vilte, Victoria Muñoz, Alegra Risso, Mailén Herman (c), Emilse Albornos, Martina Pinto, Camila Acevedo, Pilar Mateo y Agustina Marani. Suplentes: Díaz, Chemes, Guardia, Almada, Sosa, García y Villalba.

Con este triunfo, el Tate sigue firme en la cima, sumando confianza y puntos valiosos para alimentar el gran objetivo de la temporada: el ascenso a la Primera División del fútbol femenino argentino