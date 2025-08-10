Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso

El presente de Colón es preocupante y la derrota ante Agropecuario sepultó la aspiración de llegar al Reducido y ahora todo pasa por sostener la categoría

10 de agosto 2025 · 19:41hs
El presente de Colón en la Primera Nacional preocupa cada vez más. La derrota de este domingo en Santa Fe ante Agropecuario por 1 a 0 no solo dejó otra imagen pálida en el Brigadier López, sino que lo mantiene en una posición alarmante dentro de la tabla del Grupo B.

Con este nuevo traspié, el Sabalero quedó con 27 puntos, a 14 unidades del último lugar de clasificación al Reducido y apenas 11 por encima de la zona de descenso. Los números son lapidarios y exponen una campaña muy lejos de las expectativas.

La caída ante el Sojero, sobre la hora, desató nuevamente el enojo de los hinchas, que despidieron al equipo con insultos y bronca. El conjunto de Martín Minella no logra encontrar regularidad y el margen de error se achica partido tras partido.

En la próxima fecha, Colón visitará a San Telmo, en un duelo que se presenta clave para empezar a revertir el momento y evitar que la tabla lo siga empujando hacia abajo.

Otros resultados

Atlanta 1-San Miguel 1

Alvarado 1-Güemes 1

Almirante Brown 0-Central Norte 0

Mitre 1-Gimnasia (J) 1

Temperley 0-San Telmo 0

Deportivo Madryn 3-San Martín (T) 1

Chaco For Ever 0-Gimnasia (M) 2

Gimnasia y Tiro 0-Los Andes 0

Estudiantes (BA) 2-Defensores de Belgrano 0

Así quedó Colón en el grupo B de la Primera Nacional

Colón grupo fecha 26
