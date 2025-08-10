El presente de Colón en la Primera Nacional preocupa cada vez más. La derrota de este domingo en Santa Fe ante Agropecuario por 1 a 0 no solo dejó otra imagen pálida en el Brigadier López, sino que lo mantiene en una posición alarmante dentro de la tabla del Grupo B.
Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso
El presente de Colón es preocupante y la derrota ante Agropecuario sepultó la aspiración de llegar al Reducido y ahora todo pasa por sostener la categoría
Por Ovación
Con este nuevo traspié, el Sabalero quedó con 27 puntos, a 14 unidades del último lugar de clasificación al Reducido y apenas 11 por encima de la zona de descenso. Los números son lapidarios y exponen una campaña muy lejos de las expectativas.
La caída ante el Sojero, sobre la hora, desató nuevamente el enojo de los hinchas, que despidieron al equipo con insultos y bronca. El conjunto de Martín Minella no logra encontrar regularidad y el margen de error se achica partido tras partido.
En la próxima fecha, Colón visitará a San Telmo, en un duelo que se presenta clave para empezar a revertir el momento y evitar que la tabla lo siga empujando hacia abajo.
Otros resultados
Atlanta 1-San Miguel 1
Alvarado 1-Güemes 1
Almirante Brown 0-Central Norte 0
Mitre 1-Gimnasia (J) 1
Temperley 0-San Telmo 0
Deportivo Madryn 3-San Martín (T) 1
Chaco For Ever 0-Gimnasia (M) 2
Gimnasia y Tiro 0-Los Andes 0
Estudiantes (BA) 2-Defensores de Belgrano 0