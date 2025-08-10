Madelón no desespera en Unión: "Fue una derrota dura pero hay que mantener la calma"

Leonardo Madelón se mostró confiado a pesar de la derrota de Unión ante Argentinos. "Si hay un error, me lo tengo que hacer cargo”, tiró.

Tras la dura derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal, Leonardo Madelón, entrenador de Unión , analizó con sinceridad lo que sucedió en el partido y las razones que llevaron a su equipo a caer en un duelo muy parejo.

“Habíamos preparado dos semanas este partido porque sabíamos que jugábamos contra un equipo que tiene una idea clara de juego. Pero me di cuenta que a los 15 o 20 minutos no estábamos bien. Presionamos muy arriba, hicimos un desgaste grande y nos costó ser ese Unión que trabaja en bloque y en conjunto en las presiones”, explicó el DT.

Madelón reconoció que el primer tiempo fue parejo, salvo un tiro en el palo tras un tiro libre, y destacó que el gol rival llegó tras un error defensivo: “Cuando te equivocás en un partido así, lo podés perder. Nosotros nos equivocamos ahí. Si hay un error, me lo tengo que hacer cargo. Pero los pibes dieron todo, lo máximo”.

El técnico valoró la mejoría del equipo en el complemento: “En el segundo tiempo el equipo tomó otra forma, nos posicionamos mejor en la cancha. No hablo de actitud, sino que les dije que había que tener rebeldía ante ese primer tiempo muy pasivo e impreciso. Mejoramos mucho y los cambios que hice entraron bien, eso es bueno”.

El cambio de los delanteros, la decisión sorprendente de Madelón

Sobre la decisión de sacar a los dos delanteros titulares, Madelón justificó: “Gamba y Tarragona gastaron mucha energía sin sentido, lucharon más sin pelota que con ella y no tuvieron chances de gol. Por eso entraron Estigarribia y Colazo para dar frescura. Después entró Díaz y mandamos a Colazo a trabajar por la izquierda”.

Consultado por el debut de Augusto Solari en el medio campo, el entrenador valoró su experiencia y desempeño, y explicó que prefirió no tocar mucho el equipo ante la falta de competencia de otros jugadores.

Respecto a la táctica y los cambios, Madelón señaló: “En el entretiempo les dije que les daría 10 o 15 minutos para ver rebeldía y dejar atrás el primer tiempo pasivo. Los cambios fueron más por cansancio, pero hubo un cambio real. No fue un grito ni un enojo, fue un mensaje certero”.

Madelón también reflexionó sobre la situación del equipo en el torneo: “No creo que hayamos sido un desastre. El partido era para empate, ellos tuvieron una y la metieron. Nosotros tuvimos chances claras pero faltó precisión. Estamos bien, hay que sacar rápido las conclusiones y prepararnos para el próximo partido”.

Finalmente, el DT se mostró tranquilo y confiado de cara al futuro: “Tenemos un grupo consciente de la realidad, humildes, tratando de salir adelante. Esta semana será dura, pero la vamos a encarar con seguridad. Tenemos cuatro días para preparar el partido contra Instituto y estamos preparados para estos momentos”.