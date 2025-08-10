Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Ya está todo dado para que el cruce de los octavos de final de Copa Argentina entre Unión y River sea en el Malvinas Argentina de Mendoza. ¿Qué falta?

Unión se prepara para afrontar un cruce de alto voltaje en los octavos de final de la Copa Argentina ante River . Aunque todavía no hay anuncio oficial, todo indica que se disputará el jueves 28 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y con ambas parcialidades.

Desde que se conoció el emparejamiento, el presidente rojiblanco, Luis Spahn, movió fichas rápidamente para que el compromiso se juegue en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. Una sede mucho más cercana y accesible para ambos, ni hablar para la gente. Sin embargo, la influencia del Millonario, sumada al fuerte respaldo económico que Mendoza –y la cantidad de gente de River en la zona– suele aportar para asegurarse la presencia de los grandes, terminó inclinando la balanza hacia el oeste del país.

Para el hincha rojiblanco, la noticia no cae del todo bien. Pasar de un viaje corto a Rosario a una travesía mucho más costosa y extensa a Mendoza cambia por completo el panorama. Aun así, muchos ya sueñan con copar las rutas y teñir de rojo y blanco una tribuna cuyana para alentar al equipo en una cita que no se da todos los días.

Mendoza, sede de Unión-River por Copa Argentina

El calendario de River también jugó su papel en la definición. El equipo de Núñez tiene programados compromisos de liga ante Lanús y San Martín de San Juan en fechas cercanas, y los cuartos de final de la Copa Libertadores recién para el 16 de septiembre, siempre y cuando supere a Libertad en octavos. En ese contexto, la Copa Argentina se mantiene como una competencia que muchas veces ajusta su agenda en función de los compromisos internacionales.

Estadio Malvinas Argentinas.jpg Unión solo espera que se confirme que el partido ante River por Copa Argentina será en Mendoza.

Asimismo, Marcelo Gallardo no quería saber nada con que vaya en la primera semana de septiembre en la fecha FIFA, porque iba a peder jugadores. Un peso muy marcaado para las elecciones.

Ahora, en Unión solo resta esperar la confirmación oficial para empezar a diagramar el operativo de traslado y la venta de entradas. Un partido así no se juega todos los días y el Rojiblanco quiere llegar con todo a una cita que promete ser tan exigente como atractiva.