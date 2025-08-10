El minuto a minuto de Unión ante Argentinos en La Paternal

Unión perdió por 1-0 ante Argentinos, en La Paternal, por la fecha 4 de la Zona A. Alan Lescano (PT 43') anotó el tanto del Bicho.

Unión prolongó su nefasta racha fuera de casa. El Tatengue perdió por 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Alan Lescano, a los 43' de la etapa inicial anotó el gol del local.