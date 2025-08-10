Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto de Unión ante Argentinos en La Paternal

Unión perdió por 1-0 ante Argentinos, en La Paternal, por la fecha 4 de la Zona A. Alan Lescano (PT 43') anotó el tanto del Bicho.

10 de agosto 2025 · 19:59hs
Prensa Unión
Prensa Unión
Prensa Unión
Prensa Unión
Prensa Unión

Unión prolongó su nefasta racha fuera de casa. El Tatengue perdió por 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Alan Lescano, a los 43' de la etapa inicial anotó el gol del local.

Comenzó el partido en La Paternal

Unión ya busca pisar fuerte ante Argentinos en La Paternal, en busca de prender arriba en la Zona B y para seguir escapándole al descenso por tabla anual.

Cristian Tarragona
PT 7' La tuvo Argentinos ante Unión en La Paternal

Tras un tiro libre por una mano de Augusto Solari, Nicolás Oroz se hizo cargo de la ejecución, Unión marcó mal y Tobías Ramírez estuvo a punto de conectar la pelota cuando quedaba mano a mano con Matías Tagliamonte.

Argentinos Juniors.jpg
ST 12' Respondió Unión con un cabezazo de Tarragona que se fue cerca

Unión tuvo su primera clara, también con un tiro lobre desde la derecha. Mateo Del Blanco se la puso en la cabeza a Cristian Tarragona, quien definió apenas arriba del arco defendido por el Ruso Rodríguez.

Tarragona Unión Estudiantes.jpg

PT 27' La tuvo Argentinos con un remate de Oroz que tapó Tagliamonte

Argentinos otra vez la tuvo con un remate de Oroz desde afuera del área, pero Matías Tagliamonte agigantó su figura y sacó la pelota a un costado. Unión y el Bicho siguen 0-0 en La Paternal.

Argentinos Huracán.png

PT 35' Se salvó Unión con un tiro libre e Oroz que pegó en el palo

Tras una mala entrega de Julián Palacios, Mauro Pittón tuvo que cometer infracción. El tiro libre fue ejecutado por Nicolás Oroz, y a su gran zurdazo lo estrelló en el palo derecho de Tagliamonte y la pelota se fue al corner. Unión y Argentinos siguen 0-0.

Mauricio Martínez.jpg

PT 43' Golazo de Lescano para Argentinos

Tras un pelotazo desde el fondo, la pelota le llegó a Diego Porcel, quien la metió al área, Tomás Molina la dejó pasar, y Alan Lescano la ubicó lejos del alcance de Tagliamonte para el 1-0 de Argentinos ante Unión.

Argentinos.jpg

Final del primer tiempo en La Paternal

Argentinos, que hizo un poco más que Unión, está ganando 1-0 con un tanto de Alan Lescano. Discreto partido del Tatengue, que llegó solo con un cabezazo de Tarragona en la etapa inicial-

Mauricio Martínez.jpg

Arrancó el segundo tiempo en La Paternal

Con un golazo de Alan Lescano, Argentinos le está ganando a Unión por 1-0, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Vargas.jpg

ST 6' La tuvo Unión con una gran jugada colectiva

Unión salió con todo a jugar el segundo tiempo, y encerró a Argentinos contra su arco, la pelota le quedó a Mauro Pittón, quien mandó la pelota al centro del área donde estaba Tarragona y apareció justo un defensor para mandarla al córner. Los mejores minutos del Tate en lo que va del partido.

Unión Argentinos.jpg

ST 10' La tuvo Argentinos con un cabezazo de Molina

Gran jugada colectiva de Argentinos, que tras varios minutos de posesión la tuvo con un gran centro de Lescano a las espaldas de Fascendini, Molina sacó el cabezazo y la pelota terminó en las manos de Tagliamonte.

Mauricio Martínez.jpg
PT 24' Unión se acercó con un cabezazo de Caramelo Martínez

Tras una falta a Fascendini, llegó el centro al área de Argentinos, donde Mauricio Martínez sacó un cabezazo que terminó en las manos del Ruso Rodríguez. En la contra, sorprendió Ismael Sosa con un remate desde muy lejos, ya que Tagliamonte estaba adelantado, y la pelota se fue cerca.

Unión uno por uno.jpg

Final del partido en La Paternal

Unión vendió cara su derrota, pero terminó cayendo por 1-0 ante Argentinos en La Paternal, se quedó sin invicto y se encienden las alarmas en su carrera por no descender.

Del Blanco.jpg

La síntesis de Argentinos y Unión

Argentinos Juniors: 50-Diego Rodríguez; 22-Leandro Lozano, 2-Tobías Ramírez, 4-Erik Godoy y 20-Sebastián Prieto; 24-Federico Fattori; 47-Diego Porcel, 10-Alan Lescano,11-Nicolás Oroz y 29-Emiliano Viveros; 27-Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 26-Juan Pablo Ludueña, 13-Valentín Fascendini y 11-Mateo Del Blanco; 23-Augusto Solari, 16-Mauricio Martínez, 30-Mauro Pittón y 20-Julián Palacios; 18-Lucas Gamba y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 43' Alan Lescano (A).

Cambios: ST 15' Agustín Colazo x Gamba (U) y Marcelo Estigarribia x Tarragona (U); 16' Hernán López Muñoz x Viveros (A) e Ismael Sosa x Porcel (A); 27' Emiliano Álvarez x Solari (U); 29' Matías Giménez x Molina (A).

Amonestados: Prieto, Lescano, Godoy (A); M. Pittón, Martínez (U).

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

