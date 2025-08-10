Unión prolongó su nefasta racha fuera de casa. El Tatengue perdió por 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 4 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Alan Lescano, a los 43' de la etapa inicial anotó el gol del local.
El minuto a minuto de Unión ante Argentinos en La Paternal
Unión perdió por 1-0 ante Argentinos, en La Paternal, por la fecha 4 de la Zona A. Alan Lescano (PT 43') anotó el tanto del Bicho.
Por Ovación
La síntesis de Argentinos y Unión
Argentinos Juniors: 50-Diego Rodríguez; 22-Leandro Lozano, 2-Tobías Ramírez, 4-Erik Godoy y 20-Sebastián Prieto; 24-Federico Fattori; 47-Diego Porcel, 10-Alan Lescano,11-Nicolás Oroz y 29-Emiliano Viveros; 27-Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 26-Juan Pablo Ludueña, 13-Valentín Fascendini y 11-Mateo Del Blanco; 23-Augusto Solari, 16-Mauricio Martínez, 30-Mauro Pittón y 20-Julián Palacios; 18-Lucas Gamba y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 43' Alan Lescano (A).
Cambios: ST 15' Agustín Colazo x Gamba (U) y Marcelo Estigarribia x Tarragona (U); 16' Hernán López Muñoz x Viveros (A) e Ismael Sosa x Porcel (A); 27' Emiliano Álvarez x Solari (U); 29' Matías Giménez x Molina (A).
Amonestados: Prieto, Lescano, Godoy (A); M. Pittón, Martínez (U).
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.