El uno por uno de la derrota de Unión ante Argentinos en el Diego Armando Maradona

Unión perdió el invicto en el Clausura ante Argentinos en La Paternal, que lo complicó en la carrera por seguir en Primera. pocos para destacar.

Unión volvió a padecer su karma como visitante. Esta vez, el golpe llegó en La Paternal, donde cayó 1-0 ante Argentinos Juniors por la cuarta fecha del Clausura, sumando nueve meses sin ganar fuera de Santa Fe y comprometiendo aún más su promedio.

El equipo de Leonardo Madelón intentó imponer su presión alta desde el arranque, sorprendiendo con la inclusión de Augusto Solari en lugar de Fernando Díaz. Pese a un inicio parejo, el Bicho fue adueñándose de la pelota y, tras un pelotazo largo y una jugada por derecha, Lescano marcó el único gol del encuentro a los 43 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el Tate adelantó sus líneas y generó varias ocasiones claras, pero le faltó precisión para vencer al arquero Diego Rodríguez. Los ingresos de Estigarribia, Colazo y Diego Armando Díaz le dieron más peso ofensivo, pero el empate nunca llegó. El equipo rojiblanco terminó perdiendo y se complicó en su carrera por seguir en Primera por tabla anual.

Las calificaciones de los jugadores de Unión

Matías Tagliamonte (6): Sacó un gran remate de Oroz en el primer tiempo y en el gol no tuvo nada qué hacer. En el segundo tiempo contuvo un cabezazo de Molina y anticipó de cabeza como líbero tras un avance rival.

Lautaro Vargas (6): Siempre juega bien, más allá del resultado. Uno de los jugadores con más jerarquía del equipo, y cuando pudo le dio claridad a Unión por su sector.

Juan Pablo Ludueña (4): Expeditivo en algunas intervenciones y se animó también a pasar cuando Unión fue por el empate. Todavía le alcanza para defender su lugar como titular.

Valentín Fascendini (4): Flojo partido del central, ya que en el gol de Lescano terminó entregando mal la pelota y, en el segundo tiempo, perdió a Molina que casi marcó el segundo.

Mateo Del Blanco (5): Mucha entrega y actitud, totalmente afirmado en el puesto, más allá que alternó buenas con malas. En el complemento empujó un montón y generó mucho desequilibrio por su sector.

Julián Palacios (5): Discreto partido del exjugador de San Lorenzo, que cuando pudo jugar lo hizo, pero le pesó mucho el partido. Unión necesita mucho de su talento de mitad de cancha hacia adelante.

Mauro Pittón (5): Una versión muy mejorada en relación a la primera parte del año, que se sostiene más allá del resultado. Entrega, sacrificio, y tuvo una que pudo haber terminado de otra manera en ofensiva.

Mauricio Martínez (4): Algunas malas entregas y tampoco escatimó músculo en la lucha, pero faltó su claridad en ofensiva.

Augusto Solari (5): Una mano en el primer tiempo, donde tras el tiro libre Argentinos estuvo cerca de marcar. Levantó algo en el segundo tiempo, pero lejos del ADN de los jugadores que siempre pretende Madelón en su equipo.

Lucas Gamba (4): En el primer tiempo, cuando se tiró por derecha, fue un problema para Argentinos, ya que nunca lo podía ubicar. La entrega de siempre, pero le faltó precisión y claridad en los últimos metros.

Cristian Tarragona (4): Se corrió todo, con mucha entrega y actitud. Tuvo a disposición un cabezazo que se fue cerca. Fue reemplazado en el amanecer del complemento.

Marcelo Estigarribia (5): Una versión mejorada del delantero, que muestra que le pesa menos jugar de visitante. Exigió, luchó y bajó varias pelotas para sus compañeros.

Agustín Colazo (5): Ingresó con muchas ganas pero al igual que el resto de los delantero está con la pólvora mojada.

Emiliano Álvarez (-): Ingresó en la parte final para darle desequilibrio al equipo por la derecha, pero hizo poco en los minutos que estuvo en cancha.

Diego Armando Díaz (-): Tiene el gol entre ceja y ceja y casi termina una buena jugada por la izquierda. Le faltó poco para empujarla y ser el héroe de Unión.

Nicolás Palavecino (-): Interesante ingreso pero tampoco se pudo lucir y mostrarse tanto en pocos minutos en cancha. Una esperanza que nace en Unión.