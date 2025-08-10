La caída de Colón en el Brigadier López ante Agropecuario por 1 a 0, en la fecha 26 del Grupo B de la Primera Nacional, golpeó fuerte en el vestuario. Luis Rodríguez no ocultó su bronca y se mostró autocrítico por el presente del equipo. Uno de los pocos que habló.
Pulga, autocrítico en Colón: "Nos da vergüenza la posición en la que estamos"
Luis Rodríguez no le encuentra explicación a este Colón, que perdió con Agropecuario y la ilusión está casi terminada. "Le pedimos disculpas a la gente", dijo
“Lamentablemente en la última jugada terminamos perdiendo el partido. Lo buscamos, quizás sin jugar del todo bien, pero no encontramos el gol y los rivales con poco nos ganan”, señaló el delantero, visiblemente molesto por el desenlace del encuentro.
Rodríguez reconoció que el equipo está muy lejos de los objetivos: “Estamos muy lejos, pero hay que ir partido a partido para acomodarnos. Tenemos que ganar un partido. Nos da vergüenza la posición en la que estamos y le pedimos disculpas a la gente que viene y apoya. Estamos muy golpeados y no estamos cómodos. Rompe un poco las pelotas, porque cada fin de semana es igual y nos duele. Como jugadores nos duele mucho la situación”.
El Pulga fue claro sobre la realidad futbolística: “Desde que se empezó nunca se estuvo en carrera para pelear el ascenso. Si bien los números aún nos dan la chance, estamos muy lejos. Cometemos errores y no hacemos goles. Quizás merecíamos más, pero basta de eso, porque necesitamos sumar de a tres. Hay que apretar los dientes, bancarse las puteadas y seguir. No estamos peleados, todo lo contrario, tirando para el mismo lado y deseando ganar lo antes posible”.
Sobre las responsabilidades, no esquivó el análisis: “Responsables somos todos: los técnicos que se fueron, los jugadores y dirigentes. Los que llegamos ahora también. No queda otra que trabajar y terminar lo más cerca posible, que Colón no esté en esta situación. En mi anterior etapa era un momento dorado, pero ahora no. Ahora viene cualquiera y nos hace partido y nos gana. Tenemos que hacernos respetar en casa y ni hablar de visitante. Después, si nos alcanza, veremos, pero tenemos que ser dignos hasta el final”.
Finalmente, dejó un mensaje de compromiso: “Si pasan estas situaciones es porque algo se hizo mal. Hay que trabajar, no hablar tanto y solo pensar en revertir esto. Lamentablemente la gente fin de semana tras fin de semana se va triste a su casa”.