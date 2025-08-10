Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pulga, autocrítico en Colón: "Nos da vergüenza la posición en la que estamos"

Luis Rodríguez no le encuentra explicación a este Colón, que perdió con Agropecuario y la ilusión está casi terminada. "Le pedimos disculpas a la gente", dijo

10 de agosto 2025 · 20:07hs
La caída de Colón en el Brigadier López ante Agropecuario por 1 a 0, en la fecha 26 del Grupo B de la Primera Nacional, golpeó fuerte en el vestuario. Luis Rodríguez no ocultó su bronca y se mostró autocrítico por el presente del equipo. Uno de los pocos que habló.

“Lamentablemente en la última jugada terminamos perdiendo el partido. Lo buscamos, quizás sin jugar del todo bien, pero no encontramos el gol y los rivales con poco nos ganan”, señaló el delantero, visiblemente molesto por el desenlace del encuentro.

Rodríguez reconoció que el equipo está muy lejos de los objetivos: “Estamos muy lejos, pero hay que ir partido a partido para acomodarnos. Tenemos que ganar un partido. Nos da vergüenza la posición en la que estamos y le pedimos disculpas a la gente que viene y apoya. Estamos muy golpeados y no estamos cómodos. Rompe un poco las pelotas, porque cada fin de semana es igual y nos duele. Como jugadores nos duele mucho la situación”.

Colón Agropecuario salida
Colón vuelve a tener otra racha negativa.

Colón vuelve a tener otra racha negativa.

Pulga Rodríguez, autocrítico en Colón

El Pulga fue claro sobre la realidad futbolística: “Desde que se empezó nunca se estuvo en carrera para pelear el ascenso. Si bien los números aún nos dan la chance, estamos muy lejos. Cometemos errores y no hacemos goles. Quizás merecíamos más, pero basta de eso, porque necesitamos sumar de a tres. Hay que apretar los dientes, bancarse las puteadas y seguir. No estamos peleados, todo lo contrario, tirando para el mismo lado y deseando ganar lo antes posible”.

Sobre las responsabilidades, no esquivó el análisis: “Responsables somos todos: los técnicos que se fueron, los jugadores y dirigentes. Los que llegamos ahora también. No queda otra que trabajar y terminar lo más cerca posible, que Colón no esté en esta situación. En mi anterior etapa era un momento dorado, pero ahora no. Ahora viene cualquiera y nos hace partido y nos gana. Tenemos que hacernos respetar en casa y ni hablar de visitante. Después, si nos alcanza, veremos, pero tenemos que ser dignos hasta el final”.

Finalmente, dejó un mensaje de compromiso: “Si pasan estas situaciones es porque algo se hizo mal. Hay que trabajar, no hablar tanto y solo pensar en revertir esto. Lamentablemente la gente fin de semana tras fin de semana se va triste a su casa”.

