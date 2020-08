"El gol de Echaniz fue más importante que el de Madelón"

Todavía quedan los ecos de una nueva fecha que es un mojón en la historia deportiva de Unión, como lo es el 29 de julio de 1989, cuando venció en las dos finales del Octogonal por un lugar en Primera División a Colón. Quien salió a hablar fue Humberto Zuccarelli, quien brindó una polémica declaración al revelar que para él fue más importante el gol de Gustavo Echaniz que el que convirtió Leonardo Madelón.

Es que en Unión se venera al gol que convirtió Leonardo Madelón en la segunda final ante Colón, que sirvió para sentenciar la serie. Sin embargo, Zuccarelli, en diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), se metió en la polémica del Madelonazo y dio su visión, comparándolo con el que convirtió el Potro Echaniz en la ida.

Zuccarelli, antes de meterse entre los goles que convirtieron Echaniz y Madelón en la final del 89, contó cómo se dio la llegada del Francés a Unión, y reveló: "Cuando termina la primera rueda y Corral me preguntó qué quería, le dije un 10 y una buena pretemporada. A mí me encantaba Madelón, pero era consciente que era ocho, lo que generó muchas dudas dentro de la CD. Yo había pedido un tipo lúcido y veían incoherencia de mi parte. Corral me llamó a la oficina y me dijo si estaba convencido de tenerlo, le dije que sí y me contestó que en la semana lo iba a tener acá. Se terminó acomodando de enganche y terminó siendo muy importante. El equipo terminó en lo conjunto e individual en un nivel muy alto".

Mientras que cuando se le preguntó por la polémica del Madelonazo, Zuccarelli afirmó: "Lo entiendo porque fue la frutilla del postre, el partido estbaa definido, era el gol que sellaba el ascenso a Primera A, pero quedó como que el Madelonazo era el símbolo, pero si se hace un análisis finito los dos goles en cancha de Colón fueron más importantes, sobre todo el primer gol de Gustavo Ehaniz que nos hizo jugar más tranquilos. El gol de Madelón es el símbolo, pero el triunfo más importante fue en cancha de Colón y el gol más importante fue el de Echaniz".

image.png Zuccarelli no dudó en elegir al gol de Echaniz por sobre el de Madelón en la definición del ascenso en 1989.

Luego de elegir al gol de Echaniz por sobre el de Madelón en la definición, Zuccarelli contó la cábala con el sweater rojo y afirmó: "Era solo para los partidos (risas). Aunque te parezca mentira todavía está en el placard, es un recuerdo sentimental para mí, no tiene valor monetario. Soy cabulero, soy de Estudiantes (risas)…".

Mientras que cuando se le preguntó qué hizo el día después del ascenso ante Colón, Zuccarelli reveló: "Armé las valijas y me vine a La Plata con mi familia ya que quería armar lo más rápido el plantel que iba a jugar a Primera. Ni siquiera festejé, me fui a mi casa, cenamos y al mediodía nos fuimos a La Plata. Tenía cuatro o cinco nombres en mente, ya que todo se resuelve en Buenos Aires. Con lo cual el día después fue volver a La Plata para completar el plantel para el campeonato de Primera A".