Esta semana viene dando varias noticias en Unión. Sobre todo en gestiones por algunos de los refuerzos que pretende el DT Juan Azconzábal para el nuevo plantel. Por ahora son sondeos y ofrecimientos y la sensación es que, hasta que no vuelvan los entrenamientos, no habrá cristalizaciones. Esto no quita que haya avances. Precisamente en las últimas horas, la secretaría técnica habría hecho averiguaciones por un conocido de la casa: Juan Cavallaro, que quedó libre en Tigre el pasado 30 de junio.

• LEER MÁS: Sebastián Ribas vuelve a aparecer en el radar de Unión

Un jugador que se fue envuelto en polémica el año pasado, ya que llegó por pedido de Leonardo Madelón y de golpe accionó su cláusula de rescisión y se fue a Tigre que, amén de militar en la Primera Nacional, iba a jugar la Copa Libertadores. Esto decepcionó al DT, que no dudó en decirlo posteriormente. El que nunca se pronunció al respecto fue el propio jugador, que directamente se llamó a silencio sobre el tema.

Juan Cavallaro.jpg Juan Cavallaro quedó libre de Tigre el pasado 30 de junio.

La idea del Matador era que continúe, pero nunca respondió durante esta cuarentena y por eso habría desistido. De todas maneras, hay fuentes que indican que dicho club no se rindió. Por lo pronto, al estar con el pase en su poder, Unión volvió a interesarse y preguntó a su entorno. El tema es ver las ganas y si tiene ansias de revancha.

• LEER MÁS: Unión: Bebe Acosta, el volante que pretende Azconzábal

Por lo que se pudo saber, el detonante de la partida de Juan Cavallaro en su momento fue no podía lograr al titularidad con Madelón que, por el sistema e idea, no encajaba para ir de arranque. Por eso casi siempre ingresaba en los complementos. La vez que fue titular ante Aldosivi marcó un gol y venía siendo figura, pero no pudo terminar el acto inicial por lesión. Cuando se recuperó la tónica no cambió y eso lo llevó a aceptar la chance de regresar a Tigre.

Juan Ignacio Cavallaro.jpg Tras su polémico alejamiento, desde Unión volvieron a hacer sondeos por Juan Cavallaro. UNO Santa Fe / José Busiemi

Lógicamente que esto no cayó bien en la gente, que entendió que dejó el "barco" en plena competencia. Pero siempre se dice que el tiempo cura las heridas y las chances de revancha aparecen. Quizás en eso se fijó otra vez Unión, ya que es un jugador que reuniría las características que pretende el nuevo entrenador. Un detalle no menor es que, como se enunciaba al inicio, está libre y solo habría que acordar su sueldo.

• LEER MÁS: Unión le ofrece la renovación, pero lo llamó Maradona

Juan Cavallaro, de 26 años (28 junio 1994), jugó seis partidos en Tigre –contando la Libertadores– en la última etapa hasta que todo se paró por la pandemia del coronavirus. Ahora está escuchando nuevas propuestas y al parecer Unión estaría interesado en repatriarlo. ¿Volverá?