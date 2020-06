"Nunca vi una cancha de básquet llena como cuando jugaba Unión"

Flor Meléndez, exDT de Unión, está en Puerto Rico, donde sorteó un par de internaciones por coronavirus pero como tantas batallas que libró lo tuvo como ganador.

Siempre que le preguntan o hace mención, uno se da cuenta que su paso por Unión en la Liga Nacional lo marcó a fuego para toda la vida. El boricua charló con Soy Deportes de aquellos años cuando estuvo en la capital provincial.

En el inicio reconoció de qué manera llegó al Tate: "Yo estaba en Obras y un día se me apareció Pepe Sólito, Alberto Tourn, Ponce y otro muchacho más joven, Mateo Chiama. Llegaron, hablaron conmigo, llegamos a un acuerdo. No conocía Santa Fe. Visité el club y me gustó. No me arrepiento nunca".

Más adelante aseveró que "mis hijos estudiaron en Santa Fe y para mí fue una de las mejores experiencias que viví. Me dieron la responsabilidad y me dejaron tomar decisiones. Cuando voy a Argentina, tengo que pasar por Santa Fe y visitar a los dirigentes de Unión de aquel tiempo. Son mis amigos. Tengo que visitarlo a Alberto Tourn sí o sí".

Meléndez estuvo al frente dos años de aquellos equipos de Unión (1985 y 1986) que llenaron el gimnasio de la Universidad Tecnológica. Al respecto, apuntó: "En aquel momento llevé a George Torres, a Eli Pasquale, dos grandes jugadores. Después empecé a llevar jugadores latinos para que tengan una mejor comunicación. Y en ese momento, Santa Fe vio a Torres, uno de los mejores armadores del mundo. La cuenta pendiente que me quedó en Santa Fe es que no pudimos ser campeones. Y esa ciudad demostró que es de básquet, realmente. Yo nunca vi cancha llena como cuando jugábamos con Unión".

En otro tramo de la charla, el experimentado entrenador se emocionó al recordad cómo le cantaba la hinchada tatengue en cada presentación. Por eso no dudó en afirmar que "aún me emociono cuando recuerdo que la tribuna me cantaba a mi: Ooohhh Flor Meléndez, vino de Puerto Rico, y es Tatengue".

Por supuesto que el portorriqueño no podía dejar de hablar de Pepe Grandinetti, histórico periodista de Santa Fe, recientemente fallecido: "Siempre respetó a la prensa. Pepe Grandinetti fue un gran amigo. Cuando él venía a Puerto Rico, él venía a mi casa, fue un hermano, una persona muy especial. Si hubiera hablado de un buen padre, un buen amigo, ese era Pepe".