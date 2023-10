Luego del partido, admitió: "No me infiltré , pero no quería sobrecargar la rodilla y por eso salí. Pese a que tenía algo de dolor, no me lo quería perder ".

"Fue un lindo partido para jugarlo. Parejo y nosotros tuvimos las más claras. Son partidos y lo importante es que se sumó y se estira la racha de que colón no puede ganar", agregó el volante.

Asimismo, consideró: "En lo personal me sentí bien pese a que hacía 20 días que no hacía futbol, pero hice todo para estar y cumplir el sueño de jugar el Clásico. Me duele todavía, pero estoy bien. Será cuestión de hacer kinesiología en la semana".

"Vimos a ganar y se vio. Por ahí se dijo que nos iban a tener contra un arco y no se dio. Ahora hay que buscar ganar el próximo partido", remarcó.

En otro tramo, Roldán dijo: "Sabía que no iba a jugar todo el partido y por eso tomamos precauciones, pero entregué todo. Ahora se viene una semana larga para meterle en lo físico con todo".

Respecto a todo lo que le tocó pasar en la previa, narró: "Me iban a operar el martes. El jueves anterior ya estaba decidido. Luego llegué con ganas a las prácticas y me fue doliendo menos. El martes fue la última práctica y dije que no, porque quería jugar. No le podía faltar a la gente. No podía fallarles".

En el final, reflexionó: "Siempre se habla de la jerarquía, que estaba del otro lado, pero demostramos cómo se juega el clásico y estuvimos a la altura".