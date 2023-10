Luego de estar muy molesto por la actuación ante Platense, ahora el semblante de Kily lució renovado: "Más allá de que estamos hace tres meses en el club, ya me conocen los estados de ánimo y sabían que estaba enojado, porque no estuvimos a la altura en el partido anterior y había que volver a las fuentes, de ser intensos y cortos , siempre intentando jugar. Resalto el atrevimiento de animarse a jugar. Este es fue un clásico trabado, pero también vistoso. Vivimos a ganarlo y casi nos nos llevamos. No tuvimos situaciones en contra como para perderlo. T uvimos las más claras, pero no lo pudimos definir. Interpretamos las formas. Me voy conforme con el equipo, pese a que queríamos ganarlo".

"En el primer tiempo, donde manejamos casi siempre el partido y no tuvimos problemas defensivos, hubo que cortar los circuitos. Cuando interpretamos mejor el partido comenzamos a gestar en ataque. Lo hicimos mejor que lo que veníamos haciendo, aunque quiero más fluidez. Pero necesitábamos sumar ante este rival, con el que no se puede perder, en esta situación complicada", agregó el técnico.

Asimismo, remarcó: "Hay un funcionamiento y los chicos tratan de adaptarse. Tengo un plantel joven. Uno miraba el banco de Colón y había mucha experiencia, por eso me voy satisfecho porque competimos. Ahora debemos ganar el próximo partido para que este punto valga. Esto es un continúo trabajo para tener fluidez en las terminaciones. En este caso hubo ataques directos, pero no estamos finos para definir. Tuvimos algunas claras, pero debemos insistir y corregir. Por momentos lo intentamos".

Cristian González 1.jpg El DT de Unión, Cristian González, analizó el empate en el Clásico Santafesino.

En otro tramo de la conferencia, expuso: "Mauro (Luna Diale) es un jugador importantísimo y desequilibrante. Es el que maneja los tiempos. Uno le insiste en que deba tomar las mejores decisiones. Esta vez también le agregó aspectos defensivos y eso se resalta. Necesitamos sumar, porque el fútbol es un estado de ánimo y veníamos de un golpe muy duro, que demandó de una charla muy buena. Nos dimos cuenta que no podemos bajar la intensidad. No hay que acostumbrarse al vaivén deportivo. Competir te da la posibilidad de crecer. Más allá de que no hicimos un gran partido, estuvimos a la altura".

También contó qué tiene Sebastián Moyano: "Es una molestia en la rodilla. En una posición tan importante como el arquero no podíamos arriesgar. El que no esté al 100 no va a jugar y por eso también estoy contento con lo que hizo Enzo. Esperemos si podemos tener a Seba para el próximo partido y muy contento con Nico, que nos dio seguridad. Todo esto me deja tranquilo".

Por otro lado, Cristian González volvió a elogiar al plantel: "Estos chicos tienen amor propio y aprenden cómo se vive el fútbol. El jugador convive con situaciones de todo tipo y cuesta. Entonces cuando hablás con ellos y vez cómo se entregan, es movilizante. La gente de Unión tiene que estar contenta con ellos, porque tienen la valentía para estar. Eso me ilusiona y me da expectativa de cara lo que venga. Pelearemos hasta el final y no nos vamos a entregar nunca".

"Ninguno quería empatar, porque estamos complicados. Es horrible vernos ahí, pero esto irá cambiando. Nos tenemos que hacer fuertes en casa y no podemos dejar escapar más puntos. Hay que salir, no queda otra. No ponemos excusas. Quizás el empate es lo más justo. Esto será recontra complicado y confío en mi plantel. Me siento contento y feliz de estar en Unión para dejarlo en Primera", tiró.

En el final, expuso: "Irnos del predio viendo a la gente entregada es un sentimiento muy lindo. Porque notamos que están todos entregados en esto. Hay que asumir este reto y estar a la altura. Más allá de que no pudimos ganarlo, competimos y trataremos de dejar a Unión en primera división".