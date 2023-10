Colón y Unión defraudaron, el Clásico terminó otra vez empatado y siguen complicados por la permanencia

Colón y Unión igualaron 0 a 0, en una nueva edición del Clásico Santafesino que se jugó a estadio repleto en el estadio Brigadier López. Un resultado que no les permite a ambos abandonar la zona roja en su lucha por escaparle al descenso.

Batallini no se desanima luego del empate en el Clásico: "Aún queda mucho camino por delante"

El Sabalero fue el que manejó el balón pero no tuvo claridad en los metros finales, ya que casi siempre terminó eligiendo mal a la hora del último pase. Dentro de un trámite parejo en el que Colón tuvo mayor posesión del balón la primera y la más clara de la primera etapa la tuvo Unión, cuando Gonzalo Morales quedó de frente al arco pero su remate fue tapado de manera estupenda por Ignacio Chicco quien mandó el balón al córner.

Colon respondió con un disparo cruzado de Damián Batallini dentro del arco que tenía destino de red pero Franco Calderón fue al piso y terminó despejando la pelota cuando Nicolás Campisi estaba vencido. Las imprecisiones de Colón colaboraban para que Unión no estuviera tan comprometido en defensa, más allá de los interesantes movimientos de Ramón Ábila.

Probó Kevin Zenón con un remate que se fue al lado del caño derecho y Morales dispuso de otra chance con un cabezazo que Chicco terminó controlando con dificultad.

El elenco rojinegro lo fue a buscar en todo momento y cuando no pudo entrar al área probó con remates de afuera en uno de Rubén Botta el arquero Campisi desvío el balón hacia un costado y en el siguiente de Wanchope contuvo el disparo rasante sin inconvenientes.

El empate parcial se ajustó a lo que fue el trámite de juego, ya que ninguno logró prevalecer de manera nítida y se fue alternando en situaciones y aproximaciones al arco rival.

Colón Unión clásico wanchope Abila Federico Vera.jpg Colón y Unión edificaron un empate sin goles en el Brigadier López.

Un segundo tiempo sin emociones

El empate 0 a 0 resume lo que fue el Clásico, sobre todo en el segundo tiempo, en donde pasó realmente muy poco frente a los arcos. En el arranque del segundo tiempo, un tiro libre de Kevin Zenón pasó al lado del caño izquierdo y se fue al córner.

En lo que fue la chance más clara del segundo tiempo, lo demás fue fricción, lucha, Unión que buscó cortar el juego y adormecer el partido y Colón que nunca encontró los espacios para inquietar a Campisi.

Fue realmente muy flojo lo de Colón, en la segunda etapa terminó chocando siempre ante un bloque defensivo rojiblanco, que no otorgó concesiones y que jugó con mucha concentracion. Por ello, el Sabalero terminó mostrando toda su impotencia y seguramente si hubiese tenido mayor recambio o jerarquía hubiese resuelto el partido a su favor.

Porque tuvo espacios para contragolpear y situaciones en las que tenía campo para correr pero le faltó el último pase. Los cambios que dispuso Néstor Gorosito terminaron desmejorando al equipo ya que de manera inentendible sacó a Wanchope Ábila, que había sido el delantero más desequilibrante.

El empate termina siendo justo y el punto para Unión es un triunfo y para Colón supone una derrota. El Sabalero hace 11 años que no gana de local un Clásico y seis sin poder vencer al Tate ratificando que en los últimos tiempos Unión sabe jugar mejor los Clásicos que Colón dando un plus más en esta clase de partidos.

SÍNTESIS

Colón 0: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Emmanuel Mas; Tomás Galván, Fabio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena y Damián Batallini; Rubén Botta y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Unión 0: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán y Joaquín Mosqueira; Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Goles: no hubo.

Cambios: PT 37' Eric Meza x Alberto Espínola (C); ST 9' Santiago Pierotti, Jorge Benítez y Stefano Moreyra x Ángel Cardozo Lucena, Ramón Ábila y Favio Álvarez (C); 16' Nicolás Orsini x Gonzalo Morales (U); 24' Patricio Tanda x Enzo Roldán (U); 33' Javier Toledo x Damián Batallini (C); 40' Mateo Del Blanco y Francisco Gerometta x Jerónimo Dómina y Federico Vera (U).

Amarillas: Cardozo Lucena, Batallini, Toledo (C); Paz, Morales, Calderón (U)

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Facundo Tello.