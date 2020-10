"Spahn no participará del gerenciamiento de Sacachispas"

LEER MÁS: Unión comienza a espiar posibles rivales para la Copa

Mientras que luego, Larrosa Vázquez aclaró cómo se dará el gerenciamiento: "Lipara se haría cargo de los gastos que demande el fútbol profesional, quiere incluir el fútbol femenino, que no tenemos, el futsal, que no tenemos e inferiores que sí tenemos. En tanto que tenemos que ceder un espacio para el desarrollo deportivo que pretende, que son canchas de fútbol cinco en césped sintético. El gerenciamiento está muy bueno, en sentido que no ponés nada y te llevás mucho. Con el gerenciamiento nos vamos a hacer de obras que tardarían de otra forma muchos años en hacerlas".

image.png Desde Sacachispas desmintieron que Luis Spahn, presidente de Unión, participe del gerenciamiento del club.

"Las cosas que me ofrecen no las puedo hacer, no tengo forma de acá a 10 años de hacer lo que me ofrecen. No tengo chacnes. Viene con una cantidad de sponsors que no tengo, sí tengo uno grande de la camiseta, junto a un laboratorio. Peor no me tengo que preocupar de nada. Vamos a tener ingerencia en decisiones en lo que demande el fútbol, pero la parte institucional del club la manejamos nosotros. Lipara solo se aboca a la parte deportiva", siguió explicando Larrosa Vázquez sobre el gerenciamiento que se viene en Sacachispas.

LEER MÁS: Unión: Azconzábal meterá dos cambios para recibir a Central

En cuanto a si tuvo algún contacto con Spahn, presidente de Unión, dijo: "No tengo el teléfono de Luis, ni él el mío. Solamente le mandé a Lipara a lo que iba saliendo en Santa Fe. Acá está todo cerrado. Quizás se lo vincula a Luis porque es amigo de Lipara. No me desagradaría esa idea".

Por último, cuando se le hizo referencia a la idea que siempre tuvo Spahn de tener una flilial de Unión, advirtió: "Va a ser muy difícil que seamos filial de Unión, nosotros tenemos un nombre, no me da para decirle a los socios que seremos filial de Unión, más allá que es un club grande de Santa Fe. No sería filial de nadie. No vería con malos ojos que participe Luis, al club mal no lo tiene, sino no sería presidente desde hace tantos años".