Un mano a mano clásico entre Carabajal y Burián

Ya es una tradición. Desde la llegada de la Superliga al fútbol argentino, cada clásico se vive de una manera muy particular, debido a que los organizadores cruzan a un referente de cada equipo para palpitar el gran partido que se avecina.

En esta oportunidad quienes fueron convocados fueron Gabriel Carbajal, por el lado de Unión, y Leonardo Burián, por el lado de Colón, quienes contaron cómo llega cada equipo al partido que se desarrollará el próximo domingo a las 15.30 en el 15 de Abril, y también revelaron cómo puede darse el encuentro.

El cordobés Carabajal tendrá la chance de disputar su primer Clásico con la camiseta de Unión. Después de un buen arranque una lesión lo marginó justamente en el período donde a su equipo le costó obtener resultados positivos.

En el inicio de la conferencia que llevó adelante Superliga reconoció que "es mi primer Clásico, indudablemente es distinto verlo que jugarlo, se vive de una manera especial en la ciudad, en el día a día, las sensaciones son muy lindas".

Por su parte, el uruguayo Leonardo Burián jugará su segundo Clásico, el primero en condición de visitante desde su llegada a Colón. Por el lado visitante fue el protagonista que acudió a la conferencia de prensa organizada por Superliga y en su primera intervención afirmó que "es bueno llegar ganando, el equipo está bien, sabemos que se vive de manera diferente en la ciudad, pero nosotros lo tomaremos con mucha responsabilidad".

Cuando se le preguntó a Carabajal por su estado físico después del paréntesis obligado que debió tener, el ex-jugador de Patronato expresó que "llego con muchas ganas, la idea era sumar entre 20' y 30' ante Aldosivi pero la lesión de Cavallaro me permitió jugar casi 60'. Lo importante fue tomar ritmo, para llegar de la mejor manera, veremos si me toca jugar como titular, trataremos de hacerlo de la mejor manera".

Este presente victorioso que arrastra el conjunto rojinegro, fundamentalmente por llegar a la final de la Copa Sudamericana, no es motivo de confianza según la visión del Charrúa, que no dudó en expresar: "Considero que es importante ganar este tipo de partidos, hace tiempo que Colón no gana en la cancha de Unión. Para mí es la primera vez que me tocará jugar en esa cancha, vamos a intentar hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos".

Carabajal.jpg UNO / José Busiemi

A su turno, a la hora de hablar un poco de cómo imagina el compromiso, el volante ofensivo tatengue dijo que "ojalá sea un partido muy emotivo, se generen situaciones, sea un lindo espectáculo para todos. Los dos queremos ganar el partido, creo que va a ser duro, nosotros no podíamos ganar pero venimos de conseguir una victoria. Me parece que llegamos de la mejor manera".

En otro pasaje de la rueda de prensa, el hombre que con sus penales atajados depositó a los rojinegros en la definición de la Copa Sudamericana sostuvo que "son partidos que se juegan de manera diferente, trabados, peleador, con muy pocas chances de gol, nadie quiere perder. Venimos mejorando nosotros en Superliga, de a poco encontramos el funcionamiento y también estamos mejor con la tenencia de balón".

Burián.jpg UNO / José Busiemi

Al momento de brindar una opinión sobre el momento negativo que le tocó atravesar de entrada al Tate en la Superliga, Carabajal apuntó que "es complicado hacer un análisis estando afuera, cuando arrancamos tuvimos dos partidos muy buenos, con situaciones y fútbol, fuimos ordenados. Después con lesiones y expulsiones se fueron complicando las cosas. A medida que estemos todos a disposición seguiremos mejorando".

Burián, en tanto, resaltó este partido como especial, pero no dudó en decir que "esto tiene que ser una fiesta para toda la ciudad, tenemos malas experiencias con otros Clásicos, así que ojalá todos lo puedan disfrutar más allá de un resultado".

En otro tramo de la charla con los medios, el futbolista rojiblanco apuntó que "voy a tratar de disfrutarlo mucho, esperando que sea una fiesta cualquiera sea el resultado, esperemos que salga todo bien. Esta semana en las redes sociales recibí muchos mensajes, uno va sintiendo lo que significa el partido para la gente, para el club, hay que bajar un poco las revoluciones, con la responsabilidad y compromiso que amerita este tipo de partido".

Mientras que en el tramo final, Burián aportó que "imaginamos un partido complicado, no sabemos todavía el equipo con el que vamos a jugar, nosotros venimos de un viaje largo, jugamos el lunes, no podemos analizar de antemano estos partidos, y la manera en la que vamos a plantearlo, siempre se juega a ganar y dejar todo dentro de la cancha".

Por su lado, antes de su despedida, lejos de tirar una punta sobre el planteo que realizará su equipo, Carabajal se atrevió a expresar que "me mata el técnico si digo por dónde vamos a atacar, faltan un par de días, trabajaremos tranquilos y veremos los 11 titulares, tratando de llegar de la mejor manera".