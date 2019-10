Lavallén apostará por dos cambios para visitar a Unión

Colón llega en una situación inmejorable al Clásico Santafesino del próximo domingo 6 de octubre, a partir de las 15.30, frente a Unión, en el estadio 15 de Abril, en el marco de la novena fecha de la Superliga.

Es que luego de un arranque de temporada con muchas dudas, pudo trasladar su gran momento copero al torneo doméstico, donde con tres victorias ante Gimnasia, San Lorenzo y Argentinos comenzó a tomar oxígeno en la pelea por no descender.

No cambió su paso ganador en las copas, donde en la Argentina se clasificó a los cuartos de final donde chocará ante Estudiantes de Buenos Aires, mientras que en la Sudamericana disputará una histórica final frente a Independiente del Valle en Asunción.

De esa manera llega al duelo ante el Tatengue, donde además tendrá el gran objetivo de volver a sumar de a tres fuera de Santa Fe, cuestión que no consigue desde el 14 de mayo de 2018, cuando venció a Racing por 3-1 en Avellaneda, victoria que le posibilitó clasificarse a la actual Sudamericana.

Y para este cotejo Pablo Lavallén podrá contar con casi todos los jugadores del plantel a disposición, a excepción de Brian Galván que se recupera de una grave lesión ligamentaria de rodilla, y del colombiano Guillermo Celis, quien sufrió un inconveniente similar que lo tendrá alejado de las canchas por seis meses.

En el entrenamiento de este jueves el entrenador sabalero recibió la gran noticia que Alex Vigo comenzó a entrenarse con el resto de sus compañeros, con lo cual luego de haberse perdido el partido ante Argentinos por un inconveniente muscular podrá ser considerado para el derby de la ciudad.

En tanto que Rodrigo Aliendro también está mucho mejor de la paralítica que sufrió en el partido ante Mineiro en Belo Horizonte, con lo cual luego de haber ingresado en el segundo tiempo del duelo ante el Bicho también está listo para jugar desde el inicio.

Con lo cual Lavallén podrá parar ante el Tatengue su equipo ideal, que es el mismo que viene de hacer historia en el mítico Mineirao, al derrotar al poderoso elenco galo en los penales para acceder a la soñada final del certamen continental.

Si bien el DT todavía no ordenó una práctica formal de fútbol, los 11 que saltarán el próximo domingo al 15 de Abril para enfrentar a Unión, con los ingresos de Vigo por Christian Bernardi y Aliendro por Matías Fritzler, serán los siguientes: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo.