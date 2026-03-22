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Sarmiento y Aldosivi juegan una final por la permanencia en Junín

Este domingo desde las 15:30 en un duelo clave por el descenso, Sarmiento y Aldosivi, ambos necesitan sumar con urgencia.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 09:43hs
Sarmiento y Aldosivi juegan una final por la permanencia en Junín

Sarmiento recibirá este domingo a Aldosivi en Junín en un partido que trasciende la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Con realidades complicadas en la tabla y el descenso como principal preocupación, ambos equipos afrontan un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Un cruce con más que tres puntos en juego

El encuentro se disputará desde las 15:30 en el estadio Eva Perón, donde el equipo dirigido por Facundo Sava buscará hacerse fuerte como local luego de un duro golpe en la jornada pasada. El Verde viene de caer 2-0 ante River y, más allá del resultado, la expulsión temprana de Gabriel Díaz condicionó el desarrollo de ese partido.

Con apenas diez puntos en la Zona B, Sarmiento se ubica lejos de la pelea por la clasificación a playoffs. Sin embargo, el foco está puesto en otro objetivo: asegurar la permanencia en Primera División. En la tabla de promedios, su posición todavía le da cierto margen, pero la cercanía de sus perseguidores enciende las alarmas.

Aldosivi, urgido y en plena transición

El presente de Aldosivi es aún más delicado. El conjunto marplatense no logró ganar en lo que va del torneo y arrastra una racha negativa que derivó en la salida de su entrenador, Guillermo Farré. Mientras la dirigencia analiza opciones para reemplazarlo, Facundo Oreja asumirá de manera interina para este compromiso clave.

El equipo necesita reaccionar de inmediato, no solo por la tabla anual sino también por los promedios, donde se encuentra en una situación comprometida. La falta de triunfos y la inestabilidad institucional convierten este partido en una verdadera final anticipada por la permanencia.

Posibles formaciones y protagonistas

Si bien Sava aún no confirmó el equipo titular, se espera que defina la alineación horas antes del encuentro, con la intención de recuperar solidez y sumar puntos vitales en casa.

Por el lado de Aldosivi, el probable equipo sería con Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Fernando Román; Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Agustín Palavecino y Junior Arias. Un esquema que buscará equilibrio pero también mayor eficacia ofensiva.

Hora, TV y datos del partido

El partido se jugará desde las 15:30, con transmisión de ESPN Premium, en el estadio Eva Perón de Junín. El árbitro será Bruno Amiconi, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Con necesidades urgentes y poco margen de error, Sarmiento y Aldosivi protagonizarán un duelo cargado de tensión, en el que cada punto puede resultar determinante en la lucha por seguir en la máxima categoría del fútbol argentino.

Sarmiento Aldosivi Sava Torneo Apertura
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