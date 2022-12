"Unión nunca tuvo la intención de comprar a Santiago Mele"

LEER MÁS: Santiago Mele, presente en el entrenamiento de Unión

Luis Spahn, luego de la frustrada Asamblea de fines de octubre cuando se le preguntó por la situación de Santiago Mele, expuso que de la única manera en que se podía efectivizar la compra era si el Banco Central autorizaba a Unión a sacar dólares del país al valor oficial, o bien a través de una venta de un jugador al exterior.

Santiago Mele.jpg Prensa Rosario Central

A poco de menos de 20 días para que se le venza a Unión la chance de comprar a Santiago Mele, todo indica que no prosperarán ninguna de las dos alternativas, y desde el club ya se informa por lo bajo que no se comprará al arquero, y una prueba de ello fue la renovación de contrato con Sebastián Moyano, mientras que desde Plaza Colonia se indica que el jugador no continuará en el Tatengue.

LEER MÁS: Se viene una reunión de CD clave para el futuro de Unión

Mientras tanto, el gerenciador Carlos Manta, de Plaza Colonia, habló con Radio Gol (FM 96.7), y reveló sobre la situación de Santiago Mele: "Para mí nunca hubo una intención real de hacer compra, porque nosotros tenemos varios jugadores y todos cumplieron con el Banco Central, el único que no cumplió fue Unión de Santa Fe".

Vale recordar que en caso que Unión se decidiera por hacer uso de la opción de compra por Santiago Mele debería desembolsar 1.000.000 de dólares, como consecuencia que a los 750.000 dólares de la opción de compra habría que agregarle lo que se debe de las cuotas del préstamo.