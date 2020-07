Unión: refuerzos, renovaciones y la salida de Madelón

Luis Spahn, presidente de Unión, dio algunos indicios respecto a la posibilidad de extender el vínculo con Jonathan Bottinelli. También reconoció que están tras los pasos de caras nuevas y volvió a realizar una importante aclaración sobre la salida de Leonardo Madelón.

En un extenso diálogo con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7) apuntó que "estamos cerca de cerrar algunas incorporaciones con la reserva del caso, estamos trabajando para cerrar el plantel. Hace 11 años que no doy pautas de jugadores para no incomodar a nadie. Con Bottinelli el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande, estaba decidido a probar suerte en Paraguay por una cifra en dólares, después bajó sus pretensiones y logramos tenerlo un año más".

Para luego, agregar: "Estamos ahora en una situación similar, vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo o no. No asumo como un papelón lo que pasó la otra vez. Tenía todo arreglado por una cifra importante en Olimpia, acá se tributa más que en Paraguay. Le dimos las gracias, había decidido irse al exterior, no pudo llegar a un acuerdo y cambió su idea".

Respecto a la renovación de Franco Calderón, Spahn afirmó: "Hubo una situación que cambió de manera importante. El acuerdo está cerrado y los números pactados. Las cosas que pasaron con su representación no nos tiene que afectar, eso no debe afectar de forma trascendente".

El titular rojiblanco también hizo mención a la chance de volver a contar con su hermano, al admitir que "es una posibilidad de sumarlo, fue importante su experiencia en Costa Rica, hay una palabra que le abre una oportunidad deportiva, sucede con aquellos que deben firmar su primer contrato profesional. A veces la posibilidad de irse para probar suerte en otros lados desemboca en buenos rendimientos".

En relación a las deudas por transferencias realizadas, Spahn sentenció: "Con Yeimar (Gómez Andrade) tenemos una cuota a cobrar en enero de 2021. Con San Lorenzo y Central hay gestiones para cobrar entre una parte caída y otra futura. Hablamos con el tesorero de manera personal, la venta de Gaich a Rusia le va a permitir afrontar las deudas".

Y luego, agregó: "Con los hermanos Pittón hay una cuota no vencida para diciembre, tiene un pasivo importante, más de la mitad con dirigentes. Nosotros especulamos con beneficios que dan los intereses, en estos meses no rompimos la relación. Comprendimos la situación, disimulamos la irresponsabilidad y es una forma de cuidar con el crédito el capital".

Madelón Zuccarelli Spahn.png Luis Spahn volvió a referirse a la salida de Madelón.

Otro de los jugadores que tiene que regresar es Mariano Gómez, tras un préstamo en Ibiza. En este sentido, el dirigente tatengue apuntó: "Hicimos una extensión de contrato para que pueda terminar el torneo, el chico debe volver y el club tiene una opción para optar por hacer esa inversión con los números a la vista".

En un mercado de pases flaco por el momento y con vistas de provocar operaciones de poca monta, Spahn dijo que "Unión no puede pensar vender sino ser formador y de oportunidades. Tenemos que comprar en 200.000 dólares por ejemplo para vender en un millón. A veces pasa que los clubes reciben un dinero y buscan tres o cuatro contratos pero luego los números no cierran".

Respecto a la posible vuelta de Madelón, el presidente de Unión reafirmó que "nosotros aceptamos la voluntad de él, le pegó mucho el encuentro con Rafaela, había perdido un grado de confianza. Ahora dejemos la puerta abierta para más adelante. Que renuncie para volver sin nada en intermedio es raro. Escuchamos comentarios, el fútbol tiene mucho de emocional, dentro de ese contexto se tomó la decisión".

En su despedida, en relación a la Copa Sudamericana, el referente dirigencial apuntó que "no puedo decir muchas cosas porque con dos o tres reuniones se arregla todo en Buenos Aires y después nos comunican. Podríamos haber vuelto a los entrenamientos, en Buenos Aires, Capital, Chaco y Río Negro hay muchos contagios. Pesa la autoridad, el Intendente, el Gobernador. Nadie quiere tomar una decisión y encontrarse con un fallecimiento luego de esa decisión, por eso es preferible achicharrarse".