Luis Spahn, presidente de Unión, prefirió no salir a desmentir la interminable danza de nombres que se tiraron de manera pública en los distintos medios para suceder a Leonardo Madelón.

Ya con la confirmación de Juan Manuel Azconzábal en el cargo, el máximo dirigente rojiblanco charló con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7) para brindar sus sensaciones respecto al presente que vive el país y el arribo del Vasco.

"El presente es complicado para todos los clubes con la economía, uno de los rubros más castigados por esta pandemia. Empezamos a fines de mayo, después junio y estamos en julio. Todavía los contagios siguen creciendo y a nivel club uno lo va sobrellevando de la mejor manera, con daños colaterales y limitaciones", apuntó.

Más adelante, expresó que "estamos trabajando con los cuidados lógicos del protocolo, nos obliga a ser austeros y no tomar decisiones hasta no tener un panorama más contundente. Sin información definida no se puede hacer mucho. Hay proyectos para seguir creciendo y mejorando como club. Es nuestra obligación no regodearnos con los éxitos, sino generar más éxitos y un futuro venturoso".

Cuando se metió de lleno en la cocina que desembocó el acuerdo para contratar a Juan Manuel Azconzábal como nuevo técnico el presidente disparó: "Ante no haber necesidad postergamos la decisión. Se trabajó, se charló y teníamos reuniones virtuales hasta llegar a Azconzábal. Hay representantes que además de jugadores te ofrecen técnicos. Hubo una posición de mantener entrevistas y en la lista había tres técnico. Vojvoda, Azconzábal y uno que no voy a decir. No era Rondina. La situación más cómoda era la de Azconzábal, por eso tomamos la alternativa. Con Rudman no tuvimos ninguna charla".

luisito.jpg Luis Spahn reconoció que hubo tres candidatos para suceder a Madelón.

Y luego, acotó: "Es de la escuela de Martín (Zuccarelli), tiene sus pergaminos, es de su preferencia, por eso nos pusimos de acuerdo para sumarlo. Tenemos cierto grado de filtraciones a nivel interno, había mucha necesidad de la prensa en este parate de dar información, tiran nombres para ver que opina la gente, si es aceptado o no".

Respecto a las sensaciones que le genera el nuevo cuerpo técnico, Spahn enfatizó que "buscamos un proyecto a mediano plazo, es raro que hagamos una renovación si no se da una circunstancia excepcional. Es un técnico con gran capacidad que puede elaborar un proyecto de crecimiento, lo demostró en otros equipos con recursos limitados. Tenemos que buscar jugadores que puedan venir a rendir y no con historia".

Para más adelante, añadir: "Unión hizo un esfuerzo menor pero que lo entendimos y estaba dentro del presupuesto para que se de su salida de Chile. Lo que muchos proponían era un semestre para hacer una diferencia económica, no gastar. Pero el departamento de fútbol interpretó que son seis meses para construir con mucho o poco, pero con esa intención, a la espera de los partidos y torneo que se va a jugar".