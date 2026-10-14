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Unión tiene a dos 9 entre los más influyentes del Clausura, pero se quedaron sin gol

Se conoció un relevamiento estadístico que ubica a dos 9 de Unión entre los de mayor incidencia en el Clausura, aunque afrontan una sequía y el equipo lo siente

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 15:35hs
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Unión tiene a dos 9 entre los más influyentes del Clausura, pero se quedaron sin gol

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión tiene dos delanteros capaces de marcar diferencias en el desarrollo de un partido, aunque en las últimas jornadas esa influencia no se tradujo en goles. Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona aparecen entre los 10 atacantes más destacados del Clausura, pero atraviesan un momento de sequía.

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La estadísticas que trae @ datamoroni llama la atención, porque el ranking no se limita a contabilizar goles o asistencias. El índice contempla tres aspectos del juego: la amenaza ofensiva, la participación en las acciones del equipo y los duelos defensivos ganados. Bajo esos parámetros, los dos futbolistas de Unión consiguieron meterse entre los principales delanteros de la competencia.

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Estigarribia ocupa el sexto puesto, con un índice de 69,6 sobre 100, mientras que Tarragona aparece en la octava posición, con 65 puntos. En el medio de ambos se ubica Alex Luna, de Instituto, con 69,2. El listado es encabezado por Nicolás Fernández, de Belgrano, con 85,5, seguido por Miguel Merentiel, de Boca, con 78,2, y Sebastián Driussi, de River, con 74,3.

Mucha participación en Unión, pero pocas respuestas en el área

La presencia de Estigarribia y Tarragona en el Top 10 refleja que su aporte va más allá de la finalización. Ambos participan del juego, representan una amenaza para las defensas rivales y también suman en los duelos, un aspecto que el índice contempla dentro de su evaluación. Sin embargo, el presente del Tatengue expone una contradicción: dos de sus principales referencias ofensivas aparecen bien posicionadas en las estadísticas de incidencia, pero atraviesan una sequía goleadora que el equipo no logró disimular.

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La falta de eficacia de los delanteros se convirtió en un factor que condiciona a Unión. Cuando quienes deben resolver cerca del arco pierden contundencia, el equipo necesita encontrar otras vías para lastimar y transformar su participación en situaciones concretas y resultados. El relevamiento tomó como referencia a 50 delanteros que acumularon al menos 1.400 minutos en el torneo. Dentro de esa muestra, Unión cuenta con dos representantes entre los diez primeros, una señal de la influencia que tienen en el funcionamiento ofensivo.

Unión Cristian Tarragona Marcelo Estigarribia
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