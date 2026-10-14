Unión afronta una visita inédita ante Riestra con la obligación de cambiar su presente

Unión jugará por primera vez en la cancha de Deportivo Riestra este lunes a las 21.15 y Madelón prepara variantes

Unión tendrá un desafío particular cuando visite a Deportivo Riestra por el torneo Clausura. El encuentro marcará la primera presentación del equipo santafesino en el estadio Guillermo Laza, un escenario en el que nunca jugó frente al conjunto del Bajo Flores. Más allá de ese antecedente, el Tatengue llegará con la urgencia de cortar una seguidilla adversa y mejorar su posición en la competencia.

Un escenario nuevo para un partido con mucho en juego

La visita al Guillermo Laza encontrará a Unión en un momento delicado. Las cuatro derrotas consecutivas hicieron retroceder al equipo tanto en la tabla del Clausura como en la clasificación anual, por lo que sumar en Buenos Aires aparece como una necesidad para sostener sus aspiraciones.

Riestra, por su parte, construyó en las últimas temporadas una trayectoria que lo llevó a competir en el plano internacional. Durante 2025 consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana de este año, en la que enfrentó a Palestino de Chile, Montevideo City Torque y Gremio de Brasil. Por las condiciones de su estadio, debió disputar esos compromisos como local en el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo.

Ahora, el equipo dirigido por el cuerpo técnico de Riestra también afronta una definición importante en el campeonato local. Aunque mantiene seis puntos de ventaja sobre Aldosivi en la tabla anual, todavía necesita sumar para asegurar su permanencia en la máxima categoría.

El Tatengue necesita cambiar la imagen

En Unión, Leonardo Madelón analiza variantes para encontrar una respuesta después de los últimos resultados. Lucas Menossi y Lucas Ayala atraviesan inconvenientes físicos, por lo que su disponibilidad será uno de los aspectos a seguir durante la preparación.

Además, el entrenador evalúa alternativas para darle mayor creatividad al mediocampo, con la posibilidad de recuperar a Palacios y Cuello. La intención será encontrar un equilibrio que permita mejorar la elaboración de juego sin descuidar una defensa que sufrió demasiado en los encuentros recientes.

El compromiso del lunes puede representar un punto de inflexión para el Tatengue. Con la clasificación al Reducido cada vez más ajustada, Unión necesita recuperar su mejor versión y conseguir un resultado que le permita encarar con otra perspectiva las últimas fechas del Clausura.