Unión, con motivos para ilusionarse: el dato que lo sostiene en la pelea por los playoffs

Unión está a cuatro puntos de la zona de clasificación. Le quedan cuatro partidos y tendrá dos duelos directos ante Estudiantes y Newell's.

Unión atraviesa uno de sus momentos más delicados del Torneo Clausura. Acumula cuatro derrotas consecutivas, perdió solidez defensiva, no encuentra respuestas en el mediocampo y su funcionamiento colectivo se fue apagando hasta dejar una imagen preocupante. Sin embargo, el Tatengue todavía depende de una reacción propia para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

La tabla ofrece un dato que alimenta la esperanza en medio de tanta preocupación: el equipo de Leonardo Madelón suma 13 puntos y está a cuatro de Newell's, que ocupa el octavo puesto, el último que otorga la clasificación a los playoffs. Además, quedan cuatro fechas por disputarse y el calendario le reserva enfrentamientos directos que pueden cambiar el panorama.

El presente futbolístico invita a la cautela. Unión viene de perder ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia, con problemas que se repiten partido tras partido. La defensa concede demasiado, el mediocampo no consigue contener ni generar juego y la ofensiva, pese a que el equipo se mantiene entre los más goleadores del año, no alcanza para compensar tantas falencias.

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Pero la diferencia en la tabla todavía es remontable. Unión está a un punto de Estudiantes y San Lorenzo, y a cuatro de Newell's, por lo que una victoria puede empezar a modificar el escenario, siempre y cuando consiga acompañarla con una recuperación sostenida.

Estudiantes y Newell's, dos partidos que pueden cambiarlo todo en Unión

El tramo final le presenta al Tatengue una oportunidad concreta: deberá recibir a Estudiantes y luego visitar a Newell's en Rosario, en la penúltima fecha. Son dos rivales que hoy están por encima suyo y ante los cuales puede descontar puntos de manera directa.

Antes de esos compromisos, Unión visitará a Deportivo Riestra el lunes 19 de octubre, en el Guillermo Laza. Será una prueba decisiva para cortar la racha y recuperar confianza. Después llegará el cruce en Santa Fe ante Estudiantes, un rival que tiene buena parte de su atención puesta en las semifinales de la Copa Libertadores y que deberá administrar sus esfuerzos entre ambas competencias.

El Pincha suma 14 puntos, apenas uno más que Unión y tres menos que Newell's. Por eso, el partido en el 15 de Abril puede convertirse en una oportunidad clave para acercarse a la zona de clasificación. Una victoria tatengue no solo le permitiría sumar, sino también evitar que un competidor directo amplíe la diferencia.

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La siguiente estación será todavía más determinante. Unión visitará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, en un enfrentamiento que puede transformarse en una final anticipada por el ingreso a los playoffs. Si el equipo santafesino llega con chances concretas, tendrá la posibilidad de recortar directamente la distancia frente al conjunto rosarino.

San Lorenzo también entra en la cuenta

Otro equipo al que Unión puede mirar es San Lorenzo. El Ciclón tiene 14 puntos, la misma cantidad que Estudiantes, y tampoco logró sostener una campaña regular. Sus últimos compromisos serán frente a Estudiantes como visitante, Newell's como local, Vélez fuera de casa y Platense en su estadio.

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Ese calendario deja abierta la posibilidad de que pierda puntos en el camino, aunque el Tatengue primero deberá cumplir con su parte. No alcanza con esperar resultados ajenos: necesita volver a ganar después de una racha que lo dejó contra las cuerdas.

Por encima aparece Independiente, séptimo con 18 unidades, cinco más que Unión. El Rojo tendrá un recorrido exigente, con el clásico ante Racing como visitante, Boca en Avellaneda, Defensa y Justicia fuera de casa y Riestra como local. La distancia es mayor, pero todavía quedan puntos suficientes para que la tabla pueda sufrir modificaciones.

Cuatro partidos para cambiar una temporada en Unión

El cierre de Unión será ante Riestra, Estudiantes, Newell's y Vélez. En el papel, el calendario ofrece oportunidades, especialmente por los cruces directos con equipos ubicados por encima. En la cancha, sin embargo, el equipo necesita recuperar cuestiones básicas: firmeza defensiva, equilibrio en la mitad y mayor claridad para aprovechar las situaciones de gol.

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La paradoja es que el Tatengue conserva chances matemáticas de clasificación pese a su pobre presente. El margen existe, pero cada vez es más estrecho. Otra derrota ante Riestra podría profundizar la crisis y convertir la recta final en una cuesta todavía más empinada.

Unión está obligado a reaccionar ya. El objetivo de los playoffs sigue al alcance, pero para sostener esa ilusión deberá transformar el dato alentador de la tabla en resultados concretos. Las cuentas todavía cierran; lo que falta es que el equipo vuelva a responder dentro de la cancha.