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Argentina XV ya tiene todo listo para enfrentar a Uruguay en Las Condes

El seleccionado argentino de rugby fue definido para enfrentar este miércoles a su par uruguayo, por la segunda fecha del Américas Rugby Championship, que se celebra en Santiago de Chile

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 18:03hs
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Argentina XV se medirá con el combinado uruguayo este miércoles en la escuela Militar de Santiago.

Argentina XV se medirá con el combinado uruguayo este miércoles en la escuela Militar de Santiago.

El equipo de Argentina XV está definido para enfrentar este miércoles, a las 13.30, a Uruguay XV, en partido correspondiente a la segunda fecha del Américas Rugby Championship, que se lleva a cabo en la Escuela Militar de Santiago de Chile. Luego del triunfo 58-11 sobre Paraguay en su estreno continental, el conjunto albiceleste tendrá como capitán a Rodrigo Fernández Criado.

Argentina XV se mide con Uruguay en Las Condes

El seleccionado nacional ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Uruguay XV este miércoles 2 de septiembre, desde las 13:00 h (hora argentina), en la Escuela Militar de Santiago de Chile, por la segunda fecha del Américas Rugby Championship. Argentina XV llega a este compromiso tras golear 58-11 a Paraguay en su debut en el certamen continental, mientras que el conjunto uruguayo cayó ante Chile XV por 33-12 en su primera presentación.

Ante Paraguay, en el estadio CAP de Talcahuano, en Chile, sobre una cancha muy embarrada por la lluvia caída antes del inicio del encuentro, Argentina XV cerró una sólida actuación y se impuso en su debut en el certamen. El equipo argentino tendrá como capitán a Rodrigo Fernández Criado, quien liderará al conjunto nacional en este nuevo desafío internacional.

El entrenador de Argentina XV, el rosarino Nicolás Vergallo aseguró que “Llegamos con las mismas expectativas que el partido anterior, que el plantel pueda plasmar dentro de la cancha lo que estuvimos trabajando en estos días. Creo que mañana se verá un rugby más dinámico gracias a la mejora del clima también, así que será mejor en ese sentido".

El ex medio scrum del Jockey de Rosario y Los Pumas subrayó que el torneo no tiene mucho descanso entre partido y partido y eso no es un dato menor para armar el equipo. El foco estará en lo nuestro y en cómo queremos jugar tanto en ataque como en defensa. Los objetivos que nos planteamos van por ese camino”.

A continuación, la formación de Argentina XV para enfrentar a Uruguay XV: Nicolás Revol, Juan Ignacio Greising y Enzo Avaca; Fernández Criado y Joaquín Domínguez; Tomás Dande, Felipe Villagrán y Thiago Sbrocco; Nicolás Viola y Federico Serpa; Mateo Pasquini, Juan Cruz Corso, Bautista Estellés y Luciano Avaca; Franco Rossetto. En el banco de relevos estarán Martín Vaca, Diego Correa, Ignacio Orsetti, Francisco Sluga, Joaquín Pascual Viale, Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani y Pedro Coll.

Argentina XV Uruguay Championship

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