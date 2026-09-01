"Gracias por unir a un país": el original video de AFA para despedir a Messi

La AFA realizó un emotivo video para despedir a Leo Messi. En el mismo, la voz de un locutor personifica al escudo de la Selección.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video en sus redes sociales a modo de despedida para el astro Lionel Messi , que se retiró de la Selección, en el que se le agradece por haber “defendido siempre” los colores argentinos.

Desde la entidad se buscó realizar una publicación emotiva, en la que un locutor personificó al escudo de la Selección para hablarle al “10” en primera persona y valorarlo: “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”.

Luego de 21 años representando al seleccionado argentino, y un mes y medio después del final de su sexto y último Mundial, Lionel Messi decidió durante el mediodía del pasado lunes 31 de agosto poner fin a su exitoso ciclo como jugador del representativo argentino.

Los homenajes hacia un ídolo futbolístico y popular como lo es Messi no culminan incluso un día después de haber confirmado su despedida de la Selección, y desde el equipo de prensa de la AFA se decidió realizar un agradecimiento con una propuesta original.

En un video de un minuto y medio publicado en las redes sociales oficiales de la casa madre del fútbol argentino, un narrador asume el rol de ser la voz del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, que ha estado en el pecho de las camisetas de la Selección desde 1976, para rendirle tributo al jugador.

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar” comienza el mensaje, ya que Messi fue “el que siempre defendió” al escudo llevándolo “con orgullo en el pecho” además de cambiarlo para siempre, a partir de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, y su consecuente tercera medalla dorada.

Luego de afirmar que “los dos sabemos que merecíamos alguna más”, haciendo referencia a los dos subcampeonatos mundiales que protagonizó el futbolista en 2014 y 2026, el escudo comentó que “fueron más de 20 años” escuchando los latidos del capitán, que portó las camisetas “15”, “18” y “19” antes de hacerse con el icónico dorsal número “10”.

“No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos” recuerda el video, que también destaca que Messi y el escudo se cayeron y levantaron juntos, para luego mencionar algunos de los momentos más trascendentales de su carrera internacional, como el triunfo en la final de la Copa América 2021, ante Brasil en el Maracaná, el último penal en Qatar 2022 y el triunfo semifinalista ante Inglaterra, en la última Copa del Mundo.

Por último, el escudo le dio mérito al “10” por la cantidad de gente que utiliza la camiseta argentina alrededor del mundo, y cerró: “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos. Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.

El video de la Selección para Leo Messi