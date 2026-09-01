Autopista Santa Fe-Rosario: proyectan un peaje inteligente sin barreras y la implementación será gradual

La propuesta contempla ampliar el uso de TelePASE y avanzar progresivamente hacia un sistema de cobro automatizado que permita atravesar las estaciones sin detenerse, en línea con el esquema previsto para las rutas nacionales concesionadas. Por ahora, continuarán conviviendo las distintas modalidades de pago en la autopista.,

La Autopista Santa Fe-Rosario atraviesa un proceso progresivo de digitalización de sus sistemas de cobro. En esta etapa, el corredor provincial incorporó nuevas alternativas de pago y amplió la cantidad de carriles destinados a usuarios de TelePASE.

Actualmente, el esquema contempla distintas modalidades, entre ellas efectivo, QR, tarjetas y TelePASE , por lo que durante un período prolongado convivirán los sistemas manuales y electrónicos.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad indicaron que la automatización de las cabinas será gradual y que todavía no existe una fecha definida para eliminar definitivamente el cobro manual en la autopista.

La evolución ya se refleja en la infraestructura disponible: anteriormente había un solo carril exclusivo para TelePASE y actualmente funcionan dos carriles bajo esa modalidad.

La provincia proyecta un TelePASE sin barreras

Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), explicó que Santa Fe trabaja junto con la Dirección Provincial de Vialidad y el sector encargado de la explotación de la autopista para incorporar progresivamente un sistema de cobro automatizado.

“Es un proceso que se viene pensando, que se viene diagramando, sobre todo en la autopista Rosario-Santa Fe, en donde Vialidad Provincial está trabajando junto con la gente de la autopista para de a poco ir incorporando un sistema inteligente de TelePASE sin barreras”, señaló Torres.

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El funcionario remarcó que la transformación no será inmediata y que la implementación demandará un período de adaptación. “Es un proceso que por supuesto lleva su tiempo, que va a llevar un tiempo más implementarlo”, sostuvo.

El objetivo es que, con el avance de la tecnología, los vehículos puedan atravesar los puntos de cobro con mayor fluidez, reduciendo las detenciones y las demoras.

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Qué ocurrirá con las otras rutas provinciales

La expansión del sistema no quedará limitada a la Autopista Rosario-Santa Fe. De acuerdo con la información difundida por Vialidad Provincial, también se trabaja para incorporar TelePASE en otros corredores provinciales, entre ellos las rutas 14, 18 y 70.

En esos corredores se prevé inicialmente un sistema mixto, con la convivencia del pago manual, el TelePASE y otras modalidades digitales destinadas a determinados usuarios.

La incorporación se encuentra vinculada con procesos de contratación, adjudicación y colocación del equipamiento necesario.

El cambio nacional acelera la transformación

Torres vinculó la estrategia provincial con la transformación que impulsa el Gobierno nacional mediante la Red Federal de Concesiones, que contempla la incorporación progresiva de tecnologías de cobro electrónico y sistemas Free Flow para agilizar la circulación.

“Esto en sintonía un poco con lo que está haciendo el Gobierno nacional en las rutas nacionales”, explicó Torres.

El nuevo esquema nacional prevé avanzar hacia sistemas automatizados y, progresivamente, eliminar las modalidades tradicionales de cobro manual. Los pliegos establecen distintos niveles de implementación de vías automáticas y Free Flow, con el objetivo de alcanzar un esquema sin barreras en las rutas nacionales.

En Santa Fe, la Red Federal de Concesiones incluye tramos de las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34, distribuidos en distintos corredores. El Tramo Centro, por ejemplo, comprende sectores de las rutas 9, 19 y 34, mientras que el corredor Chaco-Santa Fe incorpora un tramo de la Ruta Nacional 11.

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TelePASE y Free Flow: cómo funcionará el nuevo esquema

El sistema Free Flow permite que los vehículos atraviesen los puntos de cobro sin detenerse y sin una barrera física. La identificación se realiza mediante dispositivos electrónicos como TelePASE y lectores automáticos de patentes.

Torres sostuvo que la Nación apunta a que las empresas incorporen estos mecanismos durante los próximos años.

“El Gobierno nacional apunta a que en los próximos años, no inmediatamente, pero sí en los próximos años, todas las empresas coloquen en esos lugares peajes sin barrera automatizado, para que obviamente la gente pueda hacer más ágil su paso por ese lugar”, afirmó.

La documentación oficial de la Red Federal establece precisamente la incorporación progresiva de TelePASE y Free Flow, mientras que las concesiones contemplan obras de puesta en valor y mantenimiento antes de habilitar determinadas tarifas.

Ya comenzó el cambio en las rutas nacionales

El proceso ya alcanza a corredores nacionales que atraviesan la provincia.

“Ya lo está haciendo en las rutas que pasan por la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de la Ruta 11, de la Ruta 34, de la Ruta 19, que son, no totalmente, pero son tramos muy importantes que pasan por la provincia de Santa Fe”, indicó Torres.

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La transformación se desarrolla en paralelo con las nuevas concesiones y las tareas de puesta en valor previstas para cada corredor. La etapa III de la Red Federal, por ejemplo, incluye tramos de las rutas 9, 19 y 34 en el denominado Tramo Centro y de la Ruta 11 en el Tramo Chaco-Santa Fe.

La provincia también analiza avanzar en sus propios peajes

El cambio tecnológico también alcanza a los corredores que permanecen bajo jurisdicción provincial. Torres explicó que, aunque Santa Fe cuenta con una cantidad limitada de estaciones de peaje, la posibilidad de implementar sistemas similares está en análisis.

“La provincia de Santa Fe no en muchos lugares tiene peajes, pero en los lugares donde lo tiene también están pensando un sistema similar”, concluyó.

De esta manera, el sistema de peajes en Santa Fe comienza a transitar una transformación que será progresiva: mientras la Autopista Rosario-Santa Fe amplía el uso del TelePASE y mantiene por ahora distintas modalidades de pago, la provincia estudia avanzar hacia un sistema inteligente sin barreras que acompañe la tendencia de automatización que ya impulsa la Nación.