El llamativo historial del árbitro que dirigirá a Colón ante Morón

Javier Delbarba fue designado para el duelo entre Colón y Morón, uno de los partidos más importantes de la fecha en la Primera Nacional.

Colón ya conoce al árbitro que tendrá el próximo desafío en la Primera Nacional. Javier Delbarba fue designado para impartir justicia en el duelo ante Deportivo Morón, uno de los compromisos más trascendentes de la fecha, ya que pondrá frente a frente al tercero y al escolta de la Zona A.

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El Sabalero llega a este encuentro ubicado en el tercer lugar de la tabla, mientras que Morón marcha segundo y le lleva cuatro puntos de ventaja. Por eso, el choque tendrá un valor especial para el equipo de Iván Delfino, que buscará hacerse fuerte y acortar distancias con uno de los principales protagonistas de la pelea de arriba.

Los asistentes que acompañarán a Delbarba en Colón-Morón

Junto a Javier Delbarba estarán Iván Núñez como asistente 1 y Sebastián Pumetti como asistente 2, mientras que Leandro Villanueva será el cuarto árbitro.

La designación quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Un antecedente que Colón buscará cambiar

Los números de Delbarba con Colón presentan un dato contundente. El árbitro dirigió al Sabalero en dos oportunidades y en ambas ocasiones el equipo santafesino terminó perdiendo.

El antecedente más reciente se produjo el 26 de julio de 2026, cuando Colón cayó como local por 1-0 ante Chaco For Ever, por la fecha 22 de la Primera Nacional.

Anteriormente, Delbarba había dirigido a Colón el 10 de agosto de 2025, también por la Primera Nacional. En aquella oportunidad, el Sabalero perdió 1-0 como local frente a Agropecuario, por la fecha 26.

De esta manera, el historial de Colón con Delbarba es: 2 partidos: 0 triunfos, 0 empates y 2 derrotas.

Además, hay otro dato llamativo: Colón no pudo marcar goles en ninguno de esos dos encuentros, ya que perdió ambos por 1-0.

Delbarba, con números mucho más favorables para Morón

El contraste aparece al observar los antecedentes de Deportivo Morón con el mismo árbitro. Delbarba dirigió siete partidos del Gallito y el balance es ampliamente positivo: seis triunfos y una derrota.

La última vez fue el 1 de marzo de 2026, cuando Morón venció 2-0 a Central Norte como local. En ese encuentro, además, el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto del Oeste.

Antes, durante la Primera Nacional 2025, Delbarba estuvo en dos partidos de Morón: el Gallito derrotó 1-0 a Defensores Unidos como visitante y también se impuso 2-1 ante San Telmo, en condición de visitante.

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Los otros antecedentes corresponden a la temporada 2024. Morón goleó 3-0 a Atlanta y también derrotó 3-0 a Brown de Adrogué. La única derrota registrada fue el 2-1 ante Gimnasia de Mendoza.

Así, el historial de Morón con Delbarba queda conformado por: 6 partidos: 5 triunfos, 0 empates y 1 derrota.

Un registro que contrasta fuertemente con el de Colón y que le agrega un condimento particular a un partido que, de por sí, será clave para la pelea por los primeros puestos.