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Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Nicolás Lamolina fue designado para controlar el partido del próximo lunes a las 21.15 en el estadio 15 de Abril, entre Unión e Instituto por la octava fecha del Clausura.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 18:49hs
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Nicolás Lamolina, el árbitro que tendrá Unión ante el líder Instituto

Unión ya tiene árbitro confirmado para un partido que aparece como una nueva prueba importante en el Torneo Clausura. Por la octava fecha de la Zona A, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Instituto, actual líder del grupo, el próximo lunes desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, y el encargado de impartir justicia será Nicolás Lamolina.

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La designación fue oficializada por la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. Lamolina estará acompañado por Adrián Delbarba y Javier Mihura, quienes serán los asistentes, mientras que Guillermo González se desempeñará como cuarto árbitro.

En tanto, el VAR estará a cargo de Juan Pablo Loustau, con Javier Uziga como AVAR.

Un árbitro conocido para Unión

Lamolina tiene un extenso historial dirigiendo a Unión y el antecedente más reciente se remonta al 7 de agosto de 2026, cuando estuvo al frente del triunfo del Tatengue por 2-1 ante Lanús.

Antes de ese encuentro, el árbitro había dirigido a Unión en distintas categorías y competencias, con antecedentes que se remontan hasta la Primera Nacional.

Entre los partidos más recordados aparecen el triunfo 1-0 ante Racing en Avellaneda, por la Copa de la Liga 2024, y el 4-1 frente a Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, también en 2024.

Su historial también incluye partidos de Unión ante Talleres, San Lorenzo, Huracán, Boca, Sarmiento, Arsenal, River, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán y Racing, entre otros.

Los números de Lamolina con Unión

Los antecedentes muestran una particularidad: Unión consiguió resultados positivos en varios de los últimos partidos dirigidos por Lamolina. Fueron 22 cotejos, con ocho victorias, nueve empates y cinco derrotas. Le amonestó a 63 jugadores, le expulsó a seis.

En tanto que a Instituto lo dirigió 11 veces, con cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas, Le amonestó a 27 jugadores y le expulsó a dos.

En el último antecedente, el Tatengue derrotó 2-1 a Lanús como local. En febrero de 2024 también ganó en el 15 de Abril frente a Independiente Rivadavia por 4-1, mientras que semanas antes había conseguido una importante victoria por 1-0 ante Racing en Avellaneda.

Además, Lamolina estuvo presente en el empate 0-0 frente a Talleres en Córdoba, en julio de 2023, y en el 2-2 contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en 2022.

Ahora volverá a encontrarse con el equipo rojiblanco en un escenario que conoce y en un encuentro de máxima importancia por la octava fecha del Clausura.

Un partido clave ante el líder

Unión llegará al compromiso con Instituto después de haber conseguido una contundente victoria por 4-1 ante Sarmiento de Junín, resultado que le permitió recuperar terreno en la Zona A.

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El equipo de Madelón buscará prolongar ese buen momento ante un Instituto que llega como líder del grupo, por lo que el choque del lunes en el 15 de Abril tendrá un valor especial para las aspiraciones del Tatengue.

Con Lamolina como árbitro principal y Loustau en el VAR, Unión afrontará una nueva prueba en casa con el objetivo de seguir sumando y acercarse a los puestos de protagonismo del Torneo Clausura.

Unión Nicolás Lamolina Instituto
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