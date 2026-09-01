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Unión no pudo ante Vélez y su Reserva sigue sin conocer la victoria en el Clausura

Unión igualó 0-0 frente a Vélez en el 15 de Abril por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Proyección. El Tate sigue invicto, pero no pudo ganar.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 17:26hs
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Unión no pudo ante Vélez y su Reserva sigue sin conocer la victoria en el Clausura

La Reserva de Unión volvió a sumar, aunque otra vez se quedó con las ganas de festejar. El equipo dirigido por Alejandro Trionfini empató 0-0 ante Vélez este martes en el estadio 15 de Abril, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Proyección Clausura de la Liga Profesional.

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El encuentro tuvo un desarrollo parejo, con dos equipos que priorizaron el orden y encontraron dificultades para generar situaciones claras frente a los arcos. Unión intentó asumir el protagonismo por su condición de local, pero no logró encontrar los caminos para quebrar la resistencia del conjunto dirigido por Marcelo Bravo.

Una racha que no tiene precedentes para Unión

El empate ante Vélez profundizó una particular estadística para el equipo rojiblanco. Unión disputó siete partidos en el campeonato y empató los siete, por lo que todavía no pudo conseguir una victoria ni sufrió derrotas.

La igualdad ante el Fortín, además, significó el quinto empate consecutivo para el conjunto santafesino, que suma 7 puntos, producto de siete unidades obtenidas en siete presentaciones.

El dato refleja una campaña particular: el Tatengue mantiene su invicto, pero necesita comenzar a transformar las igualdades en triunfos si pretende escalar posiciones en la Zona A.

Así quedó Unión en la tabla

Con el punto conseguido, Unión quedó con 7 unidades y se mantiene en la zona media de la tabla de la Zona A. El Tatengue acumula cinco goles a favor y cinco en contra, una muestra de la paridad que marcó su campaña hasta el momento.

Vélez, en tanto, llegó a 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas, y se mantiene por encima del elenco santafesino.

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En la parte alta de la clasificación aparecen River, con 15 puntos; Sarmiento, con 13; San Lorenzo, con 11; y Rosario Central, con 10.

La formación de Unión

Unión: Juan Kuverling; Francisco Barinaga, Ignacio Isla, Jesús Schalbetter y Mario Mosset; Santiago Rubinich, Facundo Iacono, Benjamín Pérez y Ricardo Solbes; Ignacio Pedano y Nicolás Puebla. DT: Alejandro Trionfini.

Suplentes: Pividori, Coria, Isonio, Zenclussen, Canteros, Bigot, Schaper, Cacciabue, Torres, De Olivera, Giraudo y Benavidez.

Unión Vélez Reserva
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