Unión confirmó que negocia a Maizon Rodríguez con Krasnodar de Rusia

Unión informó oficialmente que mantiene conversaciones por la cesión definitiva de los derechos federativos del defensor Maizon Rodríguez, quien jugaría en Rusia.

Unión confirmó oficialmente este martes que negocia con el FC Krasnodar de Rusia por Maizon Rodríguez, en una operación que podría transformarse en una de las ventas más importantes de los últimos tiempos para la institución de Santa Fe. Mientras avanzan las gestiones entre ambos clubes, el defensor recibió un permiso especial para viajar a Uruguay.

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, Unión informó: "El Club Atlético Unión informa que se encuentra actualmente en negociaciones con el FC Krasnodar de Rusia por la cesión definitiva de los derechos federativos del futbolista Maizon Rodríguez".

Prensa Unión

La institución rojiblanca explicó además que, mientras continúan las conversaciones, Rodríguez cuenta con autorización para trasladarse a Uruguay con el objetivo de realizar trámites y gestiones personales relacionados con su situación y con los procedimientos necesarios dentro del marco de la negociación.

¿Cuánto podría recibir Unión por Maizon Rodríguez?

La posibilidad de que Rodríguez continúe su carrera en el fútbol ruso había comenzado a tomar fuerza en las últimas horas a partir de información surgida desde Rusia. Según trascendió, Krasnodar analiza desembolsar 4,5 millones de dólares por el defensor uruguayo, a quien tendría en carpeta como posible reemplazante de Costa.

El futbolista brasileño tendría encaminada su salida del club ruso mediante una cesión con una opción de compra cercana a los 8 millones de euros, situación que habría llevado a Krasnodar a buscar alternativas para reforzar su defensa.

En este contexto, Maizon Rodríguez aparece como uno de los principales apuntados y la operación podría representar un fuerte ingreso para Unión.

La inversión que hizo Unión por Rodríguez

Para dimensionar la importancia que podría tener la transferencia, hay que remontarse a la llegada del defensor al club santafesino.

Luego del mercado de invierno de 2025, Unión anunció oficialmente la adquisición del 50% de los derechos económicos de Maizon Rodríguez, quien llegó procedente de Juventud de Las Piedras de Uruguay.

En aquella operación, el club rojiblanco comunicó una inversión de 825.000 dólares y la firma de un contrato con el futbolista hasta diciembre de 2028.

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Ahora, poco más de un año después, Unión podría concretar una operación de una magnitud considerablemente superior a aquella inversión inicial. De todos modos, las negociaciones con Krasnodar todavía están en curso y resta conocer los términos definitivos del acuerdo entre las instituciones.

Rodríguez, mientras tanto, se encuentra en Uruguay con el permiso especial otorgado por Unión, a la espera de que se resuelva su futuro.

Si finalmente se concreta su desembarco en Krasnodar, Unión podría cerrar una nueva transferencia millonaria, en una operación que vuelve a poner en escena el valor que alcanzaron algunos de los futbolistas que el club incorporó y potenció en los últimos mercados.