El "Barba" que hizo historia: Colón homenajeó a Eduardo Domínguez

Colón saludó al entrenador Eduardo Domínguez que lo llevó a conquistar el primer título de su historia, en el día de su cumpleaños.

Hay nombres que quedan para siempre en la historia de un club. Y en Colón , uno de ellos es sin dudas el de Eduardo Domínguez, protagonista principal de la conquista más importante de la institución. En el día de su cumpleaños, el Sabalero tuvo un especial recuerdo para el entrenador campeón.

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A través de sus redes sociales oficiales, Colón le dedicó un emotivo mensaje al "Barba", acompañado por una imagen que lo muestra levantando el trofeo de la Copa de la Liga Profesional.

¡Feliz cumpleaños, Barba querido!



El pueblo Sabalero te desea siempre lo mejor. pic.twitter.com/g4xIAl1QOI — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 1, 2026

"¡Feliz cumpleaños, Barba querido! El pueblo Sabalero te desea siempre lo mejor", publicó la institución rojinegra, en una muestra de reconocimiento hacia quien quedó definitivamente identificado con uno de los momentos más gloriosos de la historia del club.

Eduardo Domínguez y una página dorada en la historia de Colón

El recuerdo inevitable conduce al 4 de junio de 2021, una fecha que quedó grabada a fuego para todos los hinchas de Colón. Aquella noche, en el Estadio Bicentenario de San Juan, el equipo dirigido por Domínguez enfrentó a Racing en la final de la Copa de la Liga Profesional.

Colón se impuso 3-0 y consiguió el primer título de Primera División de su historia. Así, el entrenador y aquel plantel quedaron para siempre en la memoria del pueblo Sabalero.

Domínguez logró construir un equipo sólido, competitivo y contundente, que terminó coronando una campaña inolvidable con una consagración que significó mucho más que un trofeo.

Por eso, cada vez que aparece una fecha especial vinculada al entrenador, el recuerdo de aquella conquista vuelve a hacerse presente. Y esta vez fue el propio Colón el encargado de mantener viva la memoria de aquel momento.

A varios años de aquella noche histórica, el vínculo entre Eduardo Domínguez y el pueblo Sabalero permanece intacto. El "Barba" es, para siempre, el técnico que condujo a Colón hacia la primera estrella de su historia.