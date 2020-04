Closter: "Al volver de Francia estuve dos semanas aislado"

La suspensión de las actividades deportivas en Europa por la pandemia de coronavirus produjo que varios deportistas santafesinos regresen a nuestro país. En el caso del libero de San Jerónimo Norte, Sebastián Closter, quien juega en el Toulouse de Francia, pegó la vuelta, y tuvo que hacer cuarentena obligada por dos semanas.

Closter es uno de los jugadores de vóley más importante de nuestro país, surgido de Libertad de San Jerónimo Norte, jugó en Rosario Sonder, Sarmiento de Chaco y Puerto San Martín, hasta que tuvo un buen paso en Bolívar Vóley con buenos rendimientos.

"Esta situación la estoy atravesando con tranquilidad, y en otros momentos con un poco de preocupación. Por ahí yo ya venía de Europa cuidándome y con muchos más contagiados. Las medidas de prevención acá han sido positivas, creo que no se va a llegar a la situación extrema que se vivió en Europa" le dijo Seba Closter a UNO Santa Fe.

El ex integrante de la selección argentina en el período 2014-2015, comentó que "trato de no entrar en pánico, porque cuando lo hacés, no cumplis las normas que hay que hacer, ya que el pánico no te deja pensar, o actuar con tranquilidad. Estoy en San Jerónimo Norte, con mi familia, y trato de cumplir todas las cuestiones que se recomiendan como preventivas, porque es una forma de evitar un mal mayor".

Ante la consulta de como comenzó todo en el país europeo que lo tuvo como jugador explicó que "en Francia el tema coronavirus comenzó a fines de enero con algunos infectados pero no muchos. Pasa que el gobierno francés no tomó ningún tipo de medidas y la gente tampoco. En la zona que estaba yo, cuando hubo casi 2.000 infectados recién hubo unas nueve en Toulouse. Pasa que el gobierno confió en que no iba a pasar nada, y reaccionó tarde. La gente tampoco no respetó tampoco las disposiciones impartidas. El ciudadano no tomó medidas, ahora la situación es muy preocupante, y la situación sanitaria está desbordada".

"En Argentina lo estoy pasando con bastante tranquilidad porque la cantidad de infectados es mucho menor. las medidas se tomaron a tiempo, y la gente cumple más las medidas de aislamiento. Acá en el pueblo que vivo en Santa Fe, la gente toma la excusa para salir. Logré salir de Toulouse el 16 de marzo y llegué el martes 17 a Argentina, hice la cuarentena solo en una casa donde me aislé de todos hasta el 31 de marzo. Ahí me vine con mi familia a pasar la cuarentena, para estar más acompañado, porque toda esta situación de estar muy sólo no se hace llevadera y cuesta mucho" manifestó Closter desde su casa en San Jerónimo Norte.

Agregó que "la cuarentena la llevo bastante bien, lógicamente que se hace muy dificil, pero como es una situación extrema, a la mañana salgo a hacer los mandados, y a veces a la tarde para el negocio familiar para no detener la producción. Pero lo hacemos mi hermana y yo, porque mis viejos están entre las personas de riesgo".

442020 f2 seba closter spacers toulouse fr.jpg El líbero de San Jerónimo Norte sobresale en Toulouse. Gentileza Spacer's Toulouse Press

Su destacado presente deportivo

Sobre la actualidad propia en el vóley francés, en particular en el Spacers Toulouse, el talentoso líbero santafesino remarcó que "En lo deportivo venía un poco frustrado, el equipo durante la temporada venía con bastante altibajos, pero nos quedaban dos partidos con chances de alcanzar los play off. La semana que se desata todo en Toulouse, 8 ó 9 de marzo, me fui a San Sebastián de vacaciones, y cuando regreso nos informan que el gobierno suspendía todo evento deportivo de más de mil personas".

Closter señaló que "se venía el final four, era de local, jugábamos una semifinal, se calculaba unas cinco mil personas en el estadio, iba a ser un sueño, y lamentablemente se cayó ese torneo. Tanto para mí como para mis compañeros la situación es muy fea, porque era la mejor semana para nosotros".

442020 f3 seba closter spacers toulouse fr.jpg El santafesino expresó que afronta con tranquilidad este paréntesis. Gentileza Spacer's Toulouse Press

En cuanto a como ha venido siendo su carrera deportiva, contó que "En Sonder es un recuerdo muy lindo, fue la primer temporada donde me fue muy bien, ahí salí elegido mejor defensor de la liga, con un equipo de muchos chicos, y fue muy bueno. De ahí mi carrera fue creciendo, estuve dos años en Chaco, y después pasé un tiempo de receso. Pasé por Bolívar, y en 2014, me tocó la selección Argentina, que jugué el Mundial, la Liga Mundial, la copa Japón, que fueron dos años excelentes".

Continuó comentando que "ahí me voy a Francia, donde doy el salto de calidad. Obviamente que siempre voy a estar agradecido a Julio Velasco que me dió la oportunidad de estar dentro del plantel nacional, cuando ningún entrenador había puesto el ojo en mí. Después me pude mantener en Francia, saliendo campeón en 2017, jugué la Eurocopa, y hoy me agarra muy bien. Estos meses lo voy a tomar para hacer una recuperación mental pero también física. Estoy muy contento hasta el día de hoy por el desarrollo de mi carrera deportiva".