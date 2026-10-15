Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

El relevamiento estadístico vuelve a poner al atacante de Colón entre los principales de la Primera Nacional. El As de espaldas ¡Mirá!

Colón se prepara para afrontar otro compromiso clave este sábado cuando reciba a Almirante Brown , con el objetivo de sumar tres puntos y quedar lo mejor posicionado posible de cara al Reducido . En la recta final de la Primera Nacional , cada detalle cuenta y la influencia de sus individualidades vuelve a estar bajo la lupa.

Colón tiene a uno de los jugadores más letales de la Primera Nacional

En ese contexto, un relevamiento estadístico publicado por @datamoroni destaca a Ignacio Lago como uno de los tres delanteros de mayor incidencia en la Primera Nacional. El extremo ocupa el tercer puesto del ranking, con un índice de 76,5, detrás de A. Spetale, de Quilmes (82,7), y E. Dening, de Ferro (82,6).

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El informe contempla a 92 delanteros que acumularon un mínimo de 1.500 minutos y elabora su índice a partir de distintas variables ofensivas y defensivas: goles esperados por 90 minutos (xG/90), remates, toques en el área, duelos defensivos, pases recibidos y pases dados. Una mirada integral que busca medir la participación y el aporte de cada futbolista más allá de los goles.

DELANTEROS CON MAYOR INCIDENCIA

PRIMERA NACIONAL 2026



¿Qué mide el índice?

Amenaza ofensiva, participación en el juego y volumen de duelos defensivos.



TOP 8

Mínimo 1.500 minutos



A. Spetale · Quilmes · 82,7

E. Dening · Ferro Carril Oeste · 82,6

M. Lago · Colón · 76,5

D.… pic.twitter.com/h5NQF1HmZU — DataMoroni (@DataMoroni) October 15, 2026

Si bien Lago perdió algo de protagonismo e incidencia en el juego en las últimas fechas, sus números lo mantienen entre los atacantes más destacados de la categoría. Su capacidad para desequilibrar, participar de las acciones ofensivas y generar soluciones continúa siendo un recurso importante para el Rojinegro.

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El Bichito sigue siendo el as de espadas de Colón. En un momento en el que el margen de error se achica y el objetivo de llegar al Reducido con la mejor ubicación posible gana cada vez más peso, el Sabalero necesita recuperar la mejor versión de uno de sus futbolistas más determinantes. Este sábado, ante Almirante Brown, tendrá una nueva oportunidad para demostrarlo.